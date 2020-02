Mihambo fordert Freese

Deutschlands Sportlerin des Jahres versucht sich als Sprinterin

+ „Das wird ganz cool“, sagt Anna-Lena Freese über das internationale Meeting in Dortmund. Foto: GÖRLITZ

Dortmund – Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf: Erst vergangenes Wochenende war Anna-Lena Freese bei den Norddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften (Halle) in Hannover in ihre Saison gestartet. Nun steht bereits das nächste Highlight für die Sprinterin des FTSV Jahn Brinkum auf dem Programm. Morgen läuft die 26-Jährige beim internationalen Meeting in Dortmund – und tritt über die 60 Meter unter anderem gegen Malaika Mihambo an.