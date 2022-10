Miguel Fernandes schießt Jeddeloh zum 1:0-Sieg gegen Ex-Club Rehden

Von: Cord Krüger

Am Einsatz haperte es bei Josip Tomic (rechts, gegen Jeddelohs Kasra Ghawilu) auch am Freitagabend nicht. Dennoch stand der Mittelfeldmann mit den Rehdenern am Ende mit leeren Händen da. © Krüger

Der BSV Rehden hat am Freitagabend beim SSV Jeddeloh mit 0:1 verloren. Goldener Torschütze war ausgerechnet der Ex-Rehdener Miguel Fernandes.

Jeddeloh – Vier Minuten vor Schluss war Miguel Fernandes erlöst. Der flinke und gefährliche Flügelspieler des SSV Jeddeloh hatte schon vor der Pause zum Tor des Freitagabends für seinen Regionalliga-Zweiten getroffen und damit den 1:0 (1:0)-Heimsieg über seinen Ex-Verein BSV Rehden klargemacht. „Jetzt habe ich keine Kraft mehr“, gestand der frisch von Corona genesene Matchwinner, „aber fürs Tor hatte ich mir noch die Körner aufgespart.“

Einen „Sonntagsschuss“, nannte Rehdens Abwehrchef Pierre Becken den von links getretenen Wumms, der im langen Eck einschlug. „Ansonsten haben wir hinten sicher gestanden“, fand der Kapitän.

Handspiel Fernandes – doch einen Elfmeter gibt es nicht

So sah es auch sein Trainer Kristian Arambasic: „Wir haben gegen diese spielstarke Mannschaft anfangs ein bisschen geschlafen, waren dann aber im Spiel, haben aggressiv dagegengehalten und hatten auch unsere Umschaltmomente. Schade, dass wir jetzt auswärts wieder mit null Punkten dastehen.“

Die Gäste begannen gut gestaffelt gegen die zu Hause noch unbesiegten Ammerländer, ließen lange nichts zu und konterten. Den ersten Schuss aufs Tor feuerte Niklas Kiene mit einem zu hoch angesetzten Freistoß von links ab (15.). Auf der anderen Seite war Rehdens Torwart Flemming Niemann schneller als der aufgerückte SSV-Rechtsverteidiger Shaun Minns (17.). Im Gegenzug forderten die Rehdener nach einem Handspiel von Fernandes bei einer Flanke des auffälligen Kevin Coleman vergeblich Elfmeter. „Für mich ein klares Ding“, wetterte Arambasic. Abermals Coleman zielte per Flachschuss links vorbei (24.). Der BSV traute sich nun mehr zu, zwang den SSV zu Fehlern. Dennoch jubelten vor der Pause die in blau und weiß gekleideten Fans der 539 Zuschauer, nachdem Fernandes aus 22 Metern einfach mal draufgehalten hatte (43.).

Rudelbildung in der Nachspielzeit

90 Sekunden nach Wiederanpfiff hätte es 2:0 für die Mannschaft von Trainer Björn Lindemann stehen können, doch Niemann rettete stark im Rauslaufen gegen den durchgebrochenen Brinkmann, den Nachschuss setzte der Stürmer rechts vorbei. Und plötzlich zappelte der Ball im Netz gegenüber. Doch Torschütze Malik Memisevic stand nach einer Linkshereingabe von Coleman im Abseits (52.). Trotzdem schien die Szene dem Tabellenelften neues Selbstvertrauen eingeflößt zu haben: Alessio Arambasics Schuss aus kurzer Distanz landete abgefälscht neben dem rechten Pfosten (55.). Rehden stand nun höher, viel lief über den weiter nach vorn auf die linke Außenbahn beorderten Sechser Coleman, doch Zwingendes sprang nicht dabei heraus. Für die harmlosen Jeddeloher allerdings ebensowenig. Da durfte Becken in der Schlussviertelstunde mit in die Spitze, „weil er im Training jedes Ding reinmacht“, erklärte Arambasic den Schachzug. Doch diesmal wollte dem Hünen keine Flanke passend auf den Schädel fallen.

In der Nachspielzeit ging's noch mal hoch her, weil Jeddelohs Kasra Ghawilu Niemann den Ball nicht rausrücken wollte. Es kam zu einer Schubserei, der BSV-Schlussmann sah die Gelbe Karte, was dem verletzten SSV-Akteur Marcel Gottschling offenbar zu wenig war: Nach dem Abpfiff rannte er aufs Feld und knöpfte sich Niemann vor, es kam zur Rudelbildung beider Teams. Aber Schiri Björn Behrens, seine Assistenten und Betreuer beider Lager hatten das Getümmel nach gut einer Minute geklärt. „Kinderkram“, nannte Becken die Szene. Zu Gottschling schreiben die Referees einen Sonderbericht.

Regionalliga: SSV Jeddeloh - BSV Rehden 1:0 (1:0) Jeddeloh: Bohe - Minns, Hahn (79. von Aschwege), Engel, Schaffer (84. Ghassan) - Andrijanic, Durmishi (69. Fredehorst) - Ghawilu, Temin, Fernandes (86. Gnerlich - S. Brinkmann (62. Bennert).

Rehden: Niemann - Popovic (88. Sindik), Becken, Kiene, Haritonov - Coleman, Tomic (64. Argyris) - Mansaray, A. Arambasic (64. Lesueur), Jobe (84. Cistescu) - Memisevic.

Tor: 1:0 (43.) Fernandes.

Schiedsrichter: Björn Behrens (TuS Wettbergen).