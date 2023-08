Michelmanns Handy glüht nach Goldsprung: „Mehr als 200 Nachrichten“ nach DM-Titel - der 5,97-Meter-Satz im Video

Von: Gerd Töbelmann

Teilen

Erst die Arbeit, dann der Jubel: Mit einem gewaltigen Satz auf 5,97 Meter (linkes Bild) holte sich die Asendorferin Lynn Michelmann im letzten Versuch Gold im Weitsprung. Unmittelbar danach gab es dann die „Michelmann-Faust“. © Görlitz

Lynn Michelmann war nach ihrer Goldmedaille in der U16-Konkurrenz überwältigt. „Das war der bisher beste Wettkampf meines Lebens“, sagte die 15-jährige Leichtathletin des TSV Asendorf nach ihrem 5,97-Meter-Satz bei der Deutschen Meisterschaft im Weitsprung. Hochspringerin Carolin Evers (LC Hansa Stuhr) gewann in Stutgart derweil Silber - trotz Schmerzen.

Stuttgart – Dieses Wochenende wird Lynn Michelmann in ihrem ganzen Leben nicht vergessen. Erstmals trat die 15-jährige Leichtathletin des TSV Asendorf bei einer Deutschen Meisterschaft an – und holte sich am Sonntag in Stuttgart mit persönlicher Bestleistung von 5,97 Metern die Goldmedaille in der U16-Konkurrenz (wir berichteten). „Das war der bisher beste Wettkampf meines Lebens“, sprudelte es aus Michelmann auch am Tag danach noch heraus. „Ich habe mehr als 200 Nachrichten auf dem Handy. Das ist mir noch nie passiert. Es haben sogar viele Schulfreundinnen geschrieben – echt krass.“

Aber auch die Silbermedaille von Carolin Evers (LC Hansa Stuhr) im Hochsprung mit 1,68 Metern war aller Ehren wert.

Trainerin Ute Schröder und Lynns Eltern Ramona und Ron unterstützen in Stuttgart

Zurück zu Michelmann: Eigentlich hätte sie total kaputt sein müssen. Am Samstag erst der Vorlauf mit der Sprintstaffel (zusammen mit drei Läuferinnen aus Brinkum) und danach dann der Dreisprung, bei dem der Teenager mit 11,30 Metern nur acht Zentimeter unter der Bestleistung blieb und den achten Rang belegte. „Aber immerhin durfte sie damit noch zur Siegerehrung und hat eine Urkunde bekommen“, meinte ihre Trainerin Ute Schröder, die zusammen mit Lynns Eltern Ramona und Ron ebenfalls vor Ort war.

Michelmann und Schröder mit Bedenken

Am Sonntag ging es dann mit dem Weitsprung weiter. Michelmann hatte zunächst ein komisches Gefühl, „weil am Tag zuvor einige Favoritinnen ihre Leistungen nicht gebracht haben und dann im Mittelfeld landeten. Und ich habe im Weitsprung ja im Vorfeld auch zum Favoritenkreis gezählt.“ Trainerin Ute Schröder hatte weitere Bedenken: „Es hat zwar nicht geregnet, war aber sehr windig. Das ist dann mit dem Anlauf nicht so einfach.“

Aber ihre Athletin kam mit dem Rückenwind zwischen zwei und drei Metern pro Sekunde sehr gut zurecht und setzte sich mit 5,47 Metern gleich an die Spitze des Feldes. Bis zum Ende des Wettkampfes konnte sich Michelmann in jedem Sprung steigern, was wahrlich gerade im Weitsprung nicht immer der Fall ist.

Michelmann mit persönlicher Bestleistung und deutscher Jahresbestleistung

Und dann kam der sechste und letzte Versuch. Die Asendorferin traf den Balken trotz des starken Rückenwindes fast perfekt – es ging in Richtung der Schallmauer von sechs Metern. Am Ende waren es 5,97 Meter. Gold, persönliche Bestleistung (zuvor 5,78 Meter) und zudem noch deutsche Jahresbestleistung. Mehr geht nicht.

Michelmann „froh, dass der Kopf mitgemacht hat“

Michelmann war klar, dass es Gold sein würde, und sie reckte die rechte Faust in den Stuttgarter Himmel. Trainerin und Eltern waren ebenfalls aus dem Häuschen. „Ich war wirklich sehr angespannt. Daher ist jetzt die Freude umso größer“, meinte Ute Schröder mit etwas Stolz in der Stimme. Michelmann fügte noch hinzu: „Ich bin nicht nur auf die Weite stolz, sondern vor allem auch darüber, dass der Kopf auch mitgemacht hat und ich nicht nervös geworden bin.“

Bundestrainer Peter Rouhi gratuliert

Wenig später kam auch Bundestrainer Peter Rouhi dazu, gratulierte und nahm ihre persönlichen Daten auf. Grund: Michelmann wird für den Nachwuchs-Bundeskader NK2 vorgeschlagen. Sollte sie genommen werden, ist sie Teil der Nationalmannschaft, die sich dann auf die U 18-Europameischaft im kommenden Jahr vorbereitet.

Michelmann mit Staffel auf Platz zwei

Für die Goldgewinnerin war der Tag aber noch nicht beendet, denn zusammen mit Friederike Pieper, Sara Bräuer und Zoe Bergmann (alle FTSV Jahn Brinkum) stand noch das B-Finale mit der 4x100-Meter-Staffel an. Die StG Brinkum-Asendorf legte 50,22 Sekunden auf die Tartanbahn und wurde damit Zweite, wobei Schlussläuferin Michelmann ihr Team noch etliche Plätze nach vorn lief. Im Vorlauf sprang eine neue Bestzeit von 49,81 Sekunden heraus. Trainer Klaus Lange (Jahn Brinkum) war sehr zufrieden: „Von den Nordländern haben sich nur zwei Staffeln für die Endläufe qualifiziert – und eine davon kommt aus dem Kreis Diepholz.“

Malaika Mihambo als Vorbild

Dann war es aber auch gut für Michelmann, wenngleich der Stress nicht weniger wurde, denn es stand auf voller Autobahn die Rückreise an. „Gegen halb eins waren wir zu Hause. Das hat ganz schön geschlaucht“, sagte die Weitsprung-Siegerin, die die deutsche Olympiasiegerin und Mehrfach-Weltmeisterin Malaika Mihambo zum Vorbild hat. Aber es gibt auch schon wieder Ziele für die nähere Zukunft: „Es wäre toll, wenn ich noch in dieser Saison sechs Meter springen könnte.“

Für die Asendorfer war auch Yfke Nordmeyer im Dreisprung am Start. „Für mich war es schon ein Erfolg, dass ich nach längerer Krankheit überhaupt dabei sein konnte“, meinte die 15-Jährige, die mit knapp zehn Metern 20. wurde.

Erwähnenswert sind auch die Leistungen von Carolin Evers. Die Stuhrerin hatte einen sehr stressigen Samstag, denn beim Einspringen zum Dreisprung schmerzte der Rücken. Dennoch langte es im ersten Versuch zu einer persönlichen Bestleistung von 10,97 Metern. Auf Anraten von Heimtrainer Berthold Buchwald und Landestrainerin Annelie Jürgens brach Evers den Wettbewerb nach dem zweiten Versuch zur Schonung ab und wurde Neunte.

Augen zu und drüber: Carolin Evers vom LC Hansa Stuhr holte DM-Silber im Hochsprung. © Görlitz

Schließlich galt die ganze Konzentration dem Hochsprung, wo sie an Position zwei gemeldet war. „Ich war nicht sicher, ob Hochsprung mit den Schmerzen möglich war“, sagte Evers. Die ersten Höhen nahm sie im ersten Versuch. Bei 1,65 Meter gab es zwei Fehlversuche. 1,68 Meter klappten dann wieder auf Anhieb, Silber war da schon sicher, weil nur noch Eva Kalb (LG Forchheim) im Rennen war. Bei 1,71 Meter war dann Endstation, während Siegerin Kalb sogar noch 1,74 Meter überquerte.

Für die junge Stuhrerin ist die Saison aber längst noch nicht beendet, denn am letzten August-Wochenende steht die Deutsche Meisterschaft im Mehrkampf in Hannover noch dick in ihrem Terminkalender.