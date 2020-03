Michelmann vierfacher Kreismeister

Stuhrerin Evers belegt im Hochsprung Rang zwei der deutschen Hallenbestenliste

+ Schnell im 60-Meter-Sprint der W 15: Samira Heygster (v.l.), Gesa Ehlers und Svea Schrader belegten beim Hansa-Hallensportfest in Bremen die Plätze eins bis drei. Foto: el

Bremen – Das Hansa-Hallensportfest in der Leichtathletikhalle des Weserstadions war reich an hochklassigen Ergebnissen. Bei den Männern deutete Chenoult Lionel Coetzee aus Namibia über 60 Meter und im Weitsprung sein Potenzial an. Im 60-Meter-Sprint der U 20 lieferten sich die vier Läufer der StG-Hansa-Oldenburg-Gnarrenburg ein spannendes Duell, und in den Wettbewerben der jüngeren Altersklassen eroberten die Stuhrerin Carolin Evers (W 12) sowie der Asendorfer Leon Michelmann (M 14) im Hochsprung Rang zwei der aktuellen deutschen Hallenbestenliste.