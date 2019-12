Michelmann mit Dreifach-Sieg bei Hallenauftakt

Bremen – Die Trainer waren verhindert, also mussten die Nachwuchsathleten des TSV Asendorf beim Adventssportfest des SV Werder Bremen mit einer Wettkampfbetreuung per Whatsapp vorlieb nehmen. Für Leon Michelmann kein Problem! Der 13-Jährige steigerte sich im Hochsprung auf ausgezeichnete 1,70 Meter, siegte über 60 Meter in 7,8 Sekunden und gewann auch den Weitsprung der M 13 mit 5,11 Meter.

Ab 1,52 Meter war Leon Michelmann bereits Alleinunterhalter im Hochsprungwettbewerb der M 13 gewesen. Mit seiner neuen Bestleistung von 1,70 Metern ist Michelmann in seiner Altersklasse die Nummer eins in der aktuellen deutschen Bestenliste. Auch die noch ungültigen Versuche über 1,73 Meter waren vielversprechend im Hinblick auf die Hallen-Landesmeisterschaften im Januar. Dort dürfte – anders als in der Leichtathletikhalle im Weserstadion – sicher auch die elektronische Zeitmessung funktionieren.

Mit sieben Athleten waren die Asendorfer in Bremen angetreten. Trainerin Ute Schröder war mit den Ergebnissen insgesamt sehr zufrieden: „So kann die Hallensaison weitergehen!“ In der M 14 gewann Aaron Purschwitz den Sprint über 60 Meter in 7,5 Sekunden und wurde im Weitsprung mit 5,30 Metern Zweiter. Bei den 13-jährigen Schülerinnen siegte Fenja Klaus jeweils mit Bestleistung über 60 Meter Hürden (10,7) sowie im Hochsprung (1.44). In der W 14 belegte Gesa Ehlers die Plätze zwei und drei im Weitsprung (4,50) sowie über 60 Meter (8,2). Lynn Michelmann (W 11) wurde in der W 12-Konkurrenz in 8,3 Sekunden Zweite über 60 Meter und erzielte im B-Finale über 60 Meter Hürden in 11,1 Sekunden die schnellste Zeit. In der W 12 gelang Jelka Brüning als Dritte im Hochsprung mit 1,35 Metern eine neue Bestleistung. Den Wettbewerb gewann Carolin Evers (LC Hansa Stuhr) mit einer Höhe von 1,40 Metern. Die Stuhrerin überzeugte auch über 60 Meter Hürde als Zweite im A-Finale mit 10,6 Sekunden.

Auch die beiden gestarteten Athletinnen des FTSV Jahn Brinkum können sich auf einen Start bei den Landesmeisterschaften freuen. In der W 14 gewann Samira Heygster den Weitsprung mit 4,69 Metern und wurde über 60 Meter in 8,1 Sekunden Zweite. Die LM-Norm über 60 Meter erfüllte auch Svea Schrader in 8,6 Sekunden. Für die Landesmeisterschaften rechnen sich die Asendorfer und Brinkumer U 16-Schülerinnen in einer gemeinsamen Sprintstaffel gute Chancen aus. el