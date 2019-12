Michel pariert gleich sechs Siebenmeter

HSG Barnstorf/Diepholz verbessert sich durch einen 35:21-Erfolg auf Platz fünf

+ Zeigte sich von ihrer Schokoladenseite: Barnstorfs Torhüterin Jessica Michel entschärfte sechs Siebenmeter. Foto: G. Müller

Diepholz – Dritter Sieg in Folge für die Handballerinnen der HSG Barnstorf/Diepholz: Am Freitagabend setzten sie sich in der Diepholzer Mühlenkamphalle deutlich mit 35:21 (17:10) gegen Aufsteiger SpVgg Brandlecht/Hestrup durch und kletterten dank des sechsten Saisonsieges auf den fünften Tabellenplatz in der Landesliga Weser-Ems.