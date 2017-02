Meyers Fehlen weggesteckt

BÜCKEN - Erfolgreicher Spieltag für die hiesigen Vertreter in der Tischtennis-Bezirksliga der Herren: Aufstiegsaspirant MTV Bücken wahrte durch ein 9:4 beim SV Marienwerder seine Chancen auf die Vizemeisterschaft und der TSV Heiligenrode II beseitigte durch ein schneidiges 9:3 beim TuS Gümmer II die letzten Zweifel am Klassenerhalt. Woran selbst das 7:9 in Langreder nichts mehr ändern dürfte.

SV Marienwerder - MTV Bücken 4:9: „Das hatten wir uns ohne Johann Meyer wesentlich haariger vorgestellt. Aber es lief von Beginn an super“, strahlte MTV-Kapitän Jens Habermann nach dem wichtigen Erfolg im Kampf um den Relegationsplatz.

Selbst das verletzungsbedingte Fehlen von Abwehrrecke Meyer (Wadenverletzung) fiel nicht sonderlich ins Gewicht. Zwei gewonnene Doppel – darunter ein hauchdünnes 12:10 im fünften Satz von Jülke/Habermann gegen Schippan/Meumann – sorgten gleich für einen gelungenen Start, den das glänzend aufgelegte obere Paarkreuz der Gäste umgehend weiter ausbaute. Raimund Köster mit einer Klasseleistung gegen Besim Emruli und Andreas Scholz dank enormer Nervenstärke. Mit 2:8 lag Bückens Nummer eins im fünften Durchgang bereits gegen Alexander Tefov zurück, um doch noch zu triumphieren. Allerdings profitierte Scholz laut Habermann dabei auch etwas von der Unbeherrschtheit seines Kontrahenten: „Nach einem kleinen Disput hat Tefov plötzlich alle Bälle weit über den Tisch gebolzt.“

Dem MTV konnte es indes recht sein. Somit war frühzeitig die Entscheidung gefallen und Marienwerder ergab sich in sein Schicksal. Zwar mussten im weiteren Spielverlauf noch Michael Neuhaus, Andy Ossadnik und Scholz passen, doch am Ende triumphierte Bücken in souveräner Manier mit 9:4.

TuS Gümmer II - TSV Heiligenrode II 3:9: „Gümmer hat sich offenbar schon aufgegeben. Anders kann ich mir die mangelnde Gegenwehr nicht erklären“, wunderte sich Heiligenrodes Kapitän Christian Dörner über den fatalistischen Auftritt des TuS. Doch bekanntlich schaut man einem geschenkten Gaul nicht ins Maul.

Gümmer leistet nur wenig Gegenwehr

Was die Gäste auch nicht taten, sondern problemlos zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf einfuhren. Lediglich Dörner/Pelka scheiterten im Doppel an Politz/Werner, „Dixi“ Dörner hauchzart mit 11:13 im Entscheidungssatz gegen Thorsten Borges und Henning Witte ähnlich knapp an TuS-Routinier Wolfgang Werner – mehr brannte aus Heiligenroder Sicht nicht an – 9:3.

TSV Langreder - TSV Heiligenrode II 9:7: Eigentlich hätte das Kreisteam bereits in Langreder das Abstiegsgespenst endgültig vom Hof jagen können – verpasste aber knapp die finale Rettung. Dabei war Heiligenrode sogar ein makelloser 3:0-Doppelstart geglückt, ehe es in den Einzeln dann deutlich schlechter lief. Bis zum Stand von 7:8 punkteten nur noch Uwe Hünnekens, Wolfgang Pelka, Marc Fortanz (bärenstarker Fünfsatztriumph im Spitzeneinzel über Danny Pieper) und Henning Witte für die Gäste, so dass Heiligenrode selbst der Teilerfolg noch aus den Händen zu gleiten schien. Was sich wenig später auch bewahrheiten sollte. Verletzungsbedingt konnten Fortanz/Hubert nicht mehr zum Abschlussdoppel antreten und mussten so den Hausherren kampflos das Feld überlassen. Grund zur Sorge besteht trotz der ärgerlichen 7:9-Pleite indes nicht. Die eventuell zum Klassenerhalt noch fehlenden zwei Zähler dürfte Heiligenrodes Reserve mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bereits am Samstag gegen Absteiger Gümmer III holen. Alles andere käme einer Blamage gleich. - drö