Duo Meyer/Lingnau will Weyhe auf Kurs bringen

Weyhe - Von Gerd Töbelmann. Jetzt wurden Nägel mit Köpfen gemacht, um die erste Herren des Fußball-Bezirksligisten SC Weyhe wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser zu lotsen. Nach dem Abgang von Trainer Julian Kreienhoop (wird Co-Trainer beim Bremen-Liga-Meister Bremer SV) und dem Wechsel der meisten Spieler (u.a. nach Melchiorshausen und Lahausen) steht nun fest, wie es sportlich weitergeht. Als Trainer fungieren künftig Dennis Lingnau und Harald Meyer, die zuvor viele Jahre Verantwortung für die zweite Herren (Kreisliga A) getragen haben.

Neben einigen „Altgedienten“ wird sich der Großteil des Kader aus Spieler der A-Jugend und zweiten Herren rekrutieren. Die dritte Herren wird abgemeldet.

Michael Koch, der kommissarische Spartenleiter des Vereins, ist zumindest froh, diese Konstellation nach zuletzt turbulenten Wochen vermelden zu können. Der 47-jährige Kaufmann (beerbte Ralf Piel, der sich in der Sparte verstärkt um Belange des Frauenfußballs kümmert) meinte auf Nachfrage: „Wir werden jetzt alles daran setzen, dass diese Mannschaft stark genug ist, um die Bezirksliga zu halten.“ Aber Koch erklärt auch schon, „dass wir bereits jetzt anfangen, um für das Jahr danach eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen zu können“.

„Ich bin eben Weyher durch und durch“

Koch selbst wird diesen Vorgang selbst aktiv begleiten, wünscht sich dabei aber noch personelle Unterstützung. Im Dezember des Jahres kommt es zur nächsten Spartenversammlung. Sollte Koch gefragt werden, könnte er sich durchaus vorstellen, dann regulärer Weyher Spartenleiter zu werden.

Aber erst einmal muss ein fast komplett neues Erstherren-Team auf die Beine gestellt werden. Dazu sagt Meyer: „Wenn wir nicht noch einige Spieler aus der jetzigen ersten Herren und etliche A-Jugendliche bekommen hätten, hätten wir es wohl nicht gemacht. Nur mit Leuten der zweiten Herren wäre die Bezirksliga ein zu großes Risiko gewesen.“ Apropos Meyer: Der 58-Jährige, früher u.a. Spieler des TSV Leeste, hatte nicht lange Zeit, um sich zu überlegen, ob er den Job übernimmt: „Das musste ganz schnell gehen. Wir hatten nur drei Tage Zeit. Aber die habe ich für mein Ja gar nicht benötigt. Ich bin eben Weyher durch und durch.“

Für die Kaderplanung ist es sicherlich hilfreich, dass aus dem alten Team zumindest Christian Wagner, Dennis Lampe, Can Kaplan, Helge Schulz und Jan Matthis dem Verein weiterhin die Treue halten.

Aber wichtig ist auch, dass es Blutauffrischung aus der Verbandsliga-A-Jugend geben wird. „Wir haben mit allen gesprochen. Ich hoffe, dass bis zu zehn Spieler den Gang in die erste Herren finden. Wenn das so ist, brauche ich aus meiner jetzigen Zweiten noch acht oder neun Leute. Vielleicht finden wir aber auch noch Spieler von außerhalb, die sich uns anschließen“, hofft Meyer, der mit einem Kader von mindestens 25 Akteuren in die Serie starten will.

Und was für Ziele hat sich das neue Trainer-Duo für die Bezirksliga gesetzt? Meyer lässt sich nicht festnageln: „Ein genaues Ziel gebe ich nicht aus. Wir wollen möglichst viele Punkte sammeln und vor allem Spaß am Fußball haben.“