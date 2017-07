Meyer erzielt mit Kopfballtor das 3:3

Marklohe - Zwölf Akteure fehlten, 1:3-Rückstand aufgeholt: Fußball-Bezirksligist TSV Bassum erreichte am Donnerstagabend in seinem ersten Test beim ambitionierten Nienburger Kreisligisten SC Marklohe ein 3:3 (1:1). „Das war fürs Erste alles okay. Wir hatten ein Chancenverhältnis von 9:5 für uns“, sagte Bassums Trainer Torsten Klein. Einen ordentlichen Eindruck hinterließ Neuzugang Kevin Schwarze (kam vom TV Neuenkirchen). Der Angreifer traf einmal, ließ weitere Chancen aus.

In einem munteren Spiel lief der Ball phasenweise schon ganz gut. Alexander Pestkowski (9.) zielte am Tor vorbei, und Schwarze scheiterte an Marklohes Torhüter Michel Cordes (22.). Oliver Meyer brachte die Gäste mit 1:0 (29.) in Front. Nur zwei Minuten später setzte Schwarze die „Pille“ neben den Kasten (31.). Mit einem Heber aus zwölf Metern gelang dem Markloher Fynn Herbst das 1:1 (37.).

Nach dem Seitenwechsel ging die Heimmannschaft durch einen 20-Meter-Flachschuss von Nils Müller mit 2:1 (48.) in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Fabian Frohmann nach einem Alleingang auf 3:1 (52.).

Schwarze verkürzt und trifft den Pfosten

Die Bassumer gaben sich aber noch nicht geschlagen, spielten weiter munter nach vorn. Mit Erfolg: Schwarze schloss einen Alleingang mit dem 2:3 (60.) ab. In der Endphase bemühte sich der Bezirksligist verstärkt um den Ausgleich. Niklas Danker hatte mit einem Schuss an den Außenpfosten Pech (72.). Und ein von Schwarze geschossener Ball landete ebenfalls am Pfosten (75.). Besser machte es Stürmer Meyer, der nach einer präzisen Rechtsflanke von Mark Schröder per Kopfball zum 3:3-Endstand (82.) traf. - mbo