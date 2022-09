Bicakcis Brinkumer suchen nach der richtigen Stimmung – und dem ersten Saisonsieg

„Einige müssen vorweggehen, und ich sehe mich da auch“: Mert Bicakci darf, soll und will mit dafür sorgen, dass es beim Brinkumer SV schnell wieder bergauf geht. © Schlickmann

Der Brinkumer SV steht unter Druck. Am dritten Spieltag müssen gegen den SV Werder Bremen III am Samstag unbedingt die ersten Punkte her. Ein Sieg wäre auch für die Stimmung im Team des Bremen-Liga-Vizemeisters wichtig.

Brinkum – Praktisch keine Vorbereitung wegen einer Verletzung und Urlaub, ein Einsatz im „kalten Wasser“ – und doch war Mert Bicakci einer der wenigen Lichtblicke beim Brinkumer SV. Das 1:4 beim ESC Geestemünde ließ Mike Gabel viel meckern, nicht jedoch über den Rückkehrer, der als Linksverteidiger eine ordentliche Leistung ablieferte. Der Trainer stellt jedoch etwas anderes heraus. „Mert hat positiv auf dem Platz kommuniziert“, lobt Gabel – denn diese Eigenschaft dürfte vor dem nächsten Bremen-Liga-Spiel gegen den SV Werder Bremen III (Samstag/14.00 Uhr) von gehobener Wichtigkeit sein.

Die Atmosphäre ist angespannt am Brunnenweg nach dem krachenden Fehlstart, daraus machen Gabel und Bicakci keinen Hehl. Ebenso wenig aus der Tatsache, dass der Vizemeister genau an diesem Punkt ansetzen muss, um sich aus dem Tal zu ziehen. „Bevor die Stimmung nicht positiv ist, geht nichts“, betont Bicakci, und er selbst will die Sache angehen.

Bicakci ist „immer mit Herzblut dabei“

„Jeder Einzelne ist in der Pflicht, dass wir da rauskommen, jeder muss sich an die eigene Nase fassen. Dann kann man anfangen, über Probleme zu sprechen“, findet Bicakci: „Aber natürlich müssen einige vorweggehen. Und ich sehe mich da auch.“ Der 26-Jährige ist jemand, der häufig gute Laune versprüht und „immer mit Herzblut dabei“ ist: „Ich gehe immer gerne zum Training.“

Das scheint derzeit nicht bei allen Brinkumern der Fall zu sein, der BSV befindet sich in einer Art Teufelsspirale: bescheidene Trainingsleistungen, bescheidene Spielleistungen, schlechte Laune beim Trainer, schlechte Laune bei den Spielern. Heraus kommt man da nur, wenn sich alle zusammenreißen. „Ich habe es vor Geestemünde schon angesprochen: Ich will im Spiel nichts Negatives hören“, sagt Bicakci: „Das erste Ziel ist: positiv sein.“

Er ist Coach, Betreuer und auch mal Freund – Mike macht so viel für uns und für den Verein. Da sollten wir uns jetzt erst recht für ihn mal den Arsch aufreißen.

Dabei könnten auch die ersten Punkte helfen. Am Sonntag sei bereits „nichts außer einem Sieg infrage“ gekommen, sagt der Linksfuß, „allerspätestens jetzt“ gegen den Tabellenletzten Werder „muss ein Sieg her“. Gabel sieht’s ähnlich. „Wir müssen die Spiele abhaken und am Samstag zusehen, dass wir unsere Qualität ins Spiel bringen“, fordert der Trainer, der selbst berufsbedingt nicht dabei sein kann: „Es hat sich nichts geändert: Wir treten an, um zu gewinnen.“

Gut für Brinkum: Esin Demirkapi und Yassin Bekjar sind aus dem Urlaub zurück. Gerade Kapitän Demirkapi ist neben Bicakci ein weiterer Führungsspieler, den der BSV derzeit dringend gebrauchen kann – ob in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld. Auf beiden Positionen haperte es am Sonntag, und in Dennis Janssen (Muskelabriss), Hyoungbin Park (Muskelfaserriss) und Dragan Mille (beruflich verhindert) fehlt die Stammachse in der Zentrale. Außerdem sind Tarek Flohr (Kiefer-OP), Kevin Artmann (Knie-OP) und Devlin Barrie (Muskelbündelriss) nicht dabei.

„Mert muss da noch ein bisschen mehr vorangehen“

Egal, wer spielt: Brinkum muss endlich aufwachen. Nicht nur, um nicht bereits ganz früh in der Saison keine Chance mehr zu haben, oben dranzubleiben – sondern eben auch, um die Aufgabe für Bicakci und Co. einfacher zu machen, den Mitspielern ein positiveres Stimmungsgen einzuimpfen. „Mert muss da noch ein bisschen mehr vorangehen, und das darf er auch“, meint Gabel: „Da gebe ich ihm die Freiheiten.“

Bicakci nimmt sie dankend an. „Ich versuche, mit so vielen wie möglich zu sprechen, und ich mache das echt gerne“, betont er: „Ich bin guter Dinge, dass wir uns zusammenschweißen werden.“