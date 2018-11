Melchiorshausen will Krise mit Offensive bekämpfen

Nick Plate und der TSV Melchiorshausen stehen nach fünf Pleiten in Serie unter Zugzwang. Gegen DJK Germania Blumenthal soll mit Offensivfußball der Weg aus der Krise gefunden werden.

Melchiorshausen - Vor dem Spiel bei DJK Germania Blumenthal (Sonntag/14.00 Uhr) ist der TSV Melchiorshausen auf der Suche nach seiner Form. Die vergangenen fünf Spiele gingen allesamt verloren, insgesamt ist der Bremer Landesligist seit acht Partien sieglos. Der letzte „Dreier“ ist mehr als zwei Monate her, damals wurde der SV Lemwerder mit 2:1 bezwungen.

Dass die Mannschaft von Trainer Lars Behrens trotzdem (noch) nichts mit Abstiegskampf zu tun hat, ist einer beeindruckenden Serie zu Saisonbeginn zu verdanken. Die ersten vier Spiele wurden alle gewonnen. „Wir haben da gegen einige Mannschaften gespielt, die eher unter uns stehen “, so Behrens, der glaubt, dass sich der gute Saisonstart momentan negativ auswirkt: „Wenn man so erfolgreich startet, sind solche Situationen einfach doppelt bitter. Das geht natürlich nicht so einfach aus den Köpfen meiner Spieler raus.“

Trotzdem ist der Coach nicht allzu besorgt: „Wir haben in der letzten Zeit gegen wirklich gute Teams gespielt. Unter anderem war das Top-Trio Union, Hemelingen und Arsten dabei.“ Der 40-Jährige weiß zwar, dass auch in diesen Spielen durchaus Chancen da waren, Punkte mitzunehmen. Aber dafür hätte schon viel zusammen kommen müssen – und das kam es eben nicht.

Jetzt wartet mit der Germania aber wieder ein Gegner auf den TSV, der eher der Kategorie „schlagbar“ angehört. Es ist ein Duell der Tabellennachbarn: Der Zehnte, Blumenthal, empfängt den Neunten aus Melchiorshausen. Beide Vereine trennt nur ein mageres Pünktchen.

„Da kommt eine Mannschaft auf uns zu, die ähnliche Ansprüche hat wie wir. Ich erwarte ein komplett offenes Spiel ohne klaren Favoriten“, erklärt der Trainer. Dennoch wolle der TSV das Spiel natürlich gewinnen. Denn: „Tiefer soll es in der Tabelle nicht gehen.“

Damit Behrens’ Plan auch aufgeht, arbeitet er mit seiner Mannschaft an der offensiven Durchschlagskraft: „Wir standen bisher immer relativ tief und haben uns auf Konter verlassen. Das wollen wir ändern.“ Vor allem im Spiel mit Ball soll Melchiorshausen anders auftreten. „Wir wollen offensiv kompakter sein. Wir spielen ganz gut hinten raus, rücken aber dann zu selten nach“, erklärt der 40-Jährige: „In Zukunft sollen alle weiter vorrücken, damit wir Überzahlspiel herstellen können.“ Dass man dann auch gegen den Ball höher stehe, käme automatisch hinzu.

Das Ziel sei es also, den Blumenthalern das eigene Spiel aufzuzwingen. „Sie spielen kompromisslos und haben schnelle Stürmer“, weiß Behrens: „Aber wir wollen uns nicht zu sehr auf den Gegner, sondern mehr auf uns konzentrieren.“

fs