START IN DIE SAISON – Melchiorshausen hofft auf „Abdou“ Sabbar

Von: Gerd Töbelmann

Mit den Neuzugängen Marc Tegge (links) und Sascha Högemann (rechts) will Melchiorshausens Trainer Marc Schönthal den Wiederaufstieg schaffen. Auf dem Bild fehlen Felix Marschall und Abdessamad Sabbar. © töbelmann

„Was soll ich denn anderes sagen? Zumindest das Ziel muss es doch sein“, sagt Marc Schönthal, Trainer des Bremer Fußball-Bezirksligisten TSV Blau-Weiß Melchiorshausen, zur Aussage, „dass wir nach dem Abstieg aus der Landesliga sofort wieder hoch wollen.“

Melchiorshausen – Das wird ganz sicher kein leichtes Unterfangen, denn obwohl Schönthal nach eigener Aussage „40 bis 45 Spieler von außerhalb angesprochen hat“, meldeten sich nur vier bei den Blau-Weißen an. Daher fehlt momentan etwas der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft.

Der 31-jährige Sascha Högemann fiel dem TSV dabei eher zufällig in die Arme, da er vor einiger Zeit aus Osterholz-Scharmbeck nach Melchiorshausen umgezogen war. „Sascha wird zusammen mit Tino Lehmkuhl unser Torwart-Duo bilden. Eine feste Nummer eins habe ich noch nicht“, sagt Schönthal. Als Standby-Keeper steht zudem noch Routinier Jens Ruscher zur Verfügung.

30 Jahre alt ist Marc Tegge, der zuvor in der eigenen zweiten Herren gespielt hat. „Marc hat vorn seine Stärken und ist als Stürmer eingeplant“, so Schönthal. Beim Testspielsieg gegen die A-Junioren des SC Weyhe netzte Tegge vierfach und deutete sein Potenzial an.

Von der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst II kommt Felix Marschall. Schönthals Einschätzung: „Felix ist ein Konditionstier, der offensiv seine Stärken hat.“

Und dann ist da noch Abdessamad Sabbar, der schon mal in Melchiorshausen war, dann zum Liga-Konkurrenten VfL 07 Bremen ging, sich dort Ende 2022 jedoch einen Kreuzbandriss zuzog und jetzt wieder bei den Blau-Weißen anheuerte.

Schönthal hofft, „dass wir Abdou im Oktober wieder im Kader haben und einsetzen können. Aber wir werden nach der schweren Verletzung nichts überstürzen.“ Sollte Sabbar wieder in die Form von vor seiner Verletzung kommen, dann ist er als Regisseur im Mittelfeld gesetzt. Davon könnte auch Stürmer Kevin Nienstermann profitieren, der in der vergangenen Saison ab und an doch ziemlich in der Luft hing.

Die Melchiorshauser müssen allerdings auch fast ein Dutzend Abgänge verkraften. „Dass wir Lucas Görgens, Marcel Drygalla und Alban Aradini nicht mehr dabei haben, schmerzt besonders“, gibt „Euro“ zu.

Ob das nun reicht, um wieder die Landesliga angreifen zu können, ist ungewiss. Schönthal ist aber zumindest fest davon überzeugt, „dass die Jungs, die ich jetzt habe, alles tun, dass sie auch immer zur Verfügung stehen. Ich hoffe, dass ich ohne Anleihen aus der Zweiten oder Ü 40 auskomme.“