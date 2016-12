Der Meistermacher ist wieder zurück

Thomas Otte wird Trainer des TSV Wetschen

+ Übernimmt wieder das Traineramt beim Fußball-Landesligisten TSV Wetschen: Thomas Otte. - Foto: Flügge

Wetschen - Von Arne Flügge. „Vielleicht bin ich ja eines Tages wieder da.“ Als Thomas Otte dies sagte, wurde er im Mai 2015 als Trainer des TSV Wetschen mit Blumen und Präsent verabschiedet. Otte war nach nur einem Jahr als Herrentrainer aus beruflichen und privaten Gründen ausgeschieden. Seine Hinterlassenschaft: Titeltriumph in der Fußball-Bezirksliga und Aufstieg in die Landesliga. Jetzt kehrt der Meistermacher auf die Trainerbank des Landesligisten zurück. Der 50-Jährige tritt ab sofort die Nachfolge von Frank Heyer an, der zuletzt die nötige Rückendeckung seitens der Clubführung vermisst und sich vom TSV Wetschen getrennt hatte.

„Thomas Otte übernimmt“, bestätigte Wetschens Vorsitzender Klaus Recker gestern die Trainer-Verpflichtung. Und es sei dabei besprochen worden, dass Otte auch über die Saison hinaus Trainer bleibe, „unabhängig davon, in welcher Liga wir spielen werden“, so Recker. Momentan befindet sich der TSV Wetschen in akuter Abstiegsgefahr. Mit nur einem Saisonsieg und nur sieben Punkten aus 16 Spielen liegt die Mannschaft auf dem vorletzten Platz, der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt bereits zehn Zähler. Und daher hat Clubchef Recker die Messlatte für Otte auch nicht zu hoch gelegt. „Es gibt keinen Auftrag Klassenerhalt“, betonte der Wetscher Unternehmer, „der kurzfristige Auftrag ist, das Team zusammenzuhalten.“ Es gehe darum, vernünftigen Fußball zu spielen, „und dann schauen wir mal, was am Ende dabei herauskommt“, erklärte Recker.

Die Verpflichtung von Otte als Chefcoach der ersten Mannschaft sei für den TSV Wetschen die angenehmste Lösung gewesen, meinte der Clubboss, „denn wir konnten es im Verein lösen“. Otte war zuletzt Trainer der zweiten Mannschaft. „Sein Rückzug hatte damals ja eher berufsbedingte und familiäre Gründe gehabt. Und Thomas hat immer gesagt, dass er irgendwann wieder zurück möchte“, ergänzte Recker: „Sein Wille war also immer schon da.“ Und die Mannschaft habe die Rückkehr des Trainers durchweg positiv aufgenommen.

Thomas Otte wird der bisherige Co-Trainer Benjamin Priesmeier zur Seite stehen. Ob auch Friedel Holle als Assistent bleibt, ist noch nicht restlos geklärt. „Ich hoffe, dass Friedel weitermacht“, sagte Otte, für den seine Verpflichtung „völlig überraschend“ kam. „Da war nichts geplant“, so der Trainer. Als aber der Anruf von Recker kam, „bin ich schon ein bisschen ins Grübeln gekommen, ich hatte weiterhin immer einen guten Draht zur Mannschaft, Verein und Team sind mir ans Herz gewachsen.“ Bei jedem anderen Club hätte Otte abgesagt, „doch Wetschen ist mein Heimatverein. Da fällt es einem schwer, nein zu sagen“, räumt der 50-Jährige ein, der bereits jetzt mit der Kaderplanung für die neue Saison beschäftigt ist.

Mit seinem Vorgänger Frank Heyer hat sich Thomas Otte bereits ausgetauscht. „Wir hatten immer ein gutes Verhältnis“, sagt der neue Wetscher Trainer.