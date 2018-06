Ein Meister mit entfesseltem Esposito

Sechs Tore beim 7:0 – das bedeutet Lemfördes Kreisliga-Titel, die Torjägerkrone – und Dickels Abstieg

+ So sieht der neue Kreismeister aus: Der TuS Lemförde mit (vorn v. l.) Daniel Agripino, Edip Gören, Philipp Tubee, Ferhat Gören und Can Aslan sowie (Mitte v. l.) Co-Trainer Andreas Tubee, Rene Gimmler, Denni de Carvalho, Betreuer Henning Öhlmann, Falk Zboron, Janik Dieckmann, Philipp Ey, Dan Zaharia, Adrian Schleusner, Tobias Middel, Andreas Wilk, Marcel Ferreira und Erhan Gören sowie (hinten v. l.) Giovanni Esposito, Oliver Zboron, Bogdan Golgot, Darius-Gheorghe Uibariu und Faruk Gören. - Foto: Krüger

Lemförde - Von Cord Krüger. Am Ende legten die Kreisliga-Champions vom TuS Lemförde Giovanni Esposito die Tore reihenweise auf: So traf der 35-Jährige satte sechsmal und schoss den SV Dickel beim 7:0 (2:0) fast im Alleingang in die 1. Kreisklasse.