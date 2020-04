Die meisten Trainer denken: Das war’s

Viele Bezirksliga-Coaches gehen von Annullierung der Saison aus / Vertrauen in fleißige Kicker

+ Ungewisse Aussichten: „Zum Glück muss ich das nicht entscheiden“, sagt Stuhrs Trainer Christian Meyer über die Varianten, wie es mit der Saison weitergehen könnte.

Syke - Von Carsten Drösemeyer. Die Coronakrise hält Deutschland weiterhin in Atem – und dabei natürlich auch den Sport. Während die Fußball-Bundesliga aber zumindest zaghaft auf eine Fortsetzung der Saison mit „Geisterspielen“ hofft, ist die Lage im Amateurbereich unverändert unklar. Walter Brinkmann als Trainer des Landesligisten TuS Sulingen regte wie schon berichtet ein „Einfrieren“ der Spielzeit bis ins neue Jahr an, andere würden gerne die Hinrundentabelle als Abschluss nehmen. Und wie sehen es die zwölf Diepholzer Bezirksligisten? Und wie halten die Clubs ihre Spieler bei Laune? Hier ein Überblick in tabellarischer Reihenfolge der Vereine: