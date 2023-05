Mehrere Traumtore – und eine tolle Geste von Sudweyhes Brandhoff

Von: Malte Rehnert

Faire Geste: Sudweyhes Joshua Brandhoff sorgte dafür, dass eine Gelb-Rote Karte für St. Hülfe zurückgenommen wurde. © töb

Der TuS Sudweyhe siegt 6:2 beim TuS St. Hülfe-Heede und bleibt damit im Titelrennen der Bezirksliga. Für eine „Riesenaktion“ sorgte Sudweyhes Torjäger Joshua Brandhoff.

St. Hülfe – Die einen dürfen noch ein bisschen hoffen, die anderen müssen noch ein bisschen bangen. Mit dem 6:2 (3:2)-Auswärtssieg vertagte der TuS Sudweyhe am Dienstagabend die Entscheidung im Titelrennen der Fußball-Bezirksliga und bleibt vier Punkte hinter Spitzenreiter FC Sulingen. Gegner TuS St. Hülfe-Heede hingegen verpasste es, den einen Punkt zu holen, der den sicheren Klassenerhalt bedeutet.

Sankt Hülfe mit starker Halbzeit

Anfangs hatte es noch sehr gut ausgesehen für die Gastgeber. Yevhen Kushnir sorgte mit einem 25-Meter-Knaller für die Führung (5.). Jendrik Fahlbusch glich wenig später aus (11.), doch nach feinem Doppelpass mit Mazlum Sünün schoss Andre Krause das 2:1 für den TuS (16.). Trainer Nils Jakobsen lobte: „Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig starkes Spiel gemacht.“ Und dennoch lag sein Team zurück – weil die Sudweyher Traumtor-Time begann. Bastian Helms traf mit seinem schwächeren linken Fuß aus 25 Metern (28.), Jonas Knüppel jagte den Ball aus ähnlicher Distanz zum 3:2 in den Knick (30.). „Ab der 25. Minute waren wir souverän im Spiel“, so Sudweyhes Coach Benjamin Jacobeit.

Köppener mit Doppelpack

Im zweiten Durchgang nutzten Tom Köppener (63./82.) und Marco Weiner (67.) die nun deutliche Überlegenheit zu drei weiteren Toren. „Köppener weiß, wie man es macht“, sagte Jakobsen, der insgesamt von einem „verdienten Sieg“ der Gäste sprach.

Das Highlight der zweiten Hälfte war – aus Fairplay-Sicht – das Handeln von Joshua Brandhoff. Kushnir hatte nach einem vermeintlichen Foul am Sudweyher von Schiedsrichter Mathias Becker Gelb-Rot gesehen. Brandhoff korrigierte: Ball gespielt. Und der Platzverweis wurde, beim Stand von 4:2, zurückgenommen. „Eine Riesenaktion von Joshua“, schwärmte Jakobsen. mr