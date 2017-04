Mehmet Koc schwer verletzt

Ramlingen - Es passierte in der 59. Minute: Mehmet Koc nahm den Ball mit dem Rücken zur gegnerischen Hälfte an der Mittellinie (!) an, als ihm plötzlich Ramlingens Verteidiger Timo Gieseking von hinten hemmungslos in die Beine trat. Ein ganz, ganz übles Foul. Sulingens Stürmer knallte mit einem lauten Aufschrei auf den Boden, krümmte sich vor Schmerzen, schrie und weinte. Sofort rannten die Physiotherapeuten auf den Platz, behandelten den 33-Jährigen minutenlang, ehe sie ihn in die Kabine brachten.

Gieseking hatte Glück, dass er für sein Einsteigen von Schiedsrichter Ridvan Ceylen nur Gelb sah. Vielleicht wollte der Referee Gnade vor Recht ergehen lassen, nachdem er in der 13. Minute bereits Ramlingens Frankline Nnane nach einer Notbremse an Koc mit Rot vom Platz gestellt hatte. Denn selbst für Ramlingens Trainer Kurt Becker war die Lage eindeutig: „Das war ein brutales Foul, darüber werden wir noch reden. Ganz klar eine Rote Karte. Es tut mir für Mehmet Koc sehr leid. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, wie es aussah.“ Faire Worte eines fairen Sportsmanns.

Auch für Sulingens Coach Maarten Schops gab es keine zwei Meinungen: „Rot, ganz klar. Bei allem Respekt und aller Liebe, die sich die beiden Vereine entgegenbringen, passieren mir auf dem Platz immer noch zu viele grobe Fouls, die ich nicht sehen will. Nach einem Fußballspiel, sei es noch so kampfbetont, müssen alle Spieler gesund den Platz verlassen können. Das war heute leider nicht so. Für Mehmet tut es mir riesig leid. Ich hoffe wirklich, dass es nicht so schlimm ist. Memo ist eine absolute Persönlichkeit.“

Erste Entwarnung am späten Abend

Kurz nach dem Abpfiff wurde Mehmet Koc per Rettungswagen mit Verdacht auf eine schwere Sprunggelenksverletzung ins Krankenhaus nach Großburgwedel gebracht. Mitspieler Jona Hardt und dessen Eltern fuhren mit dem Pkw hinterher.

Am späten Abend dann nach ersten Untersuchungen zumindest zwei wichtige Erkenntnisse: „Es ist nichts gebrochen, und auch die Achillessehne ist nicht gerissen. Alles weitere wird am Montag bei uns untersucht“, sagte TuS-Teammanager Thorsten Neumann. Ausgegangen wird jetzt von Bänderrissen. Bandagiert und mit Gehhilfen durfte der Angreifer das Krankenhaus verlassen. - flü