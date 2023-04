„Mega“ - Spitzenreiter FC Sulingen zieht davon: 2:0 vor „geiler Kulisse“ bei Verfolger Sudweyhe

Von: Fabian Terwey

Jubelnde Sulinger, geknickte Sudweyher: Felix Klare (l.) und sein FC feiern einen 2:0-Erfolg beim Verfolger. Jan-Ove Bäker (r.) und sein TuS haben nun sieben Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga. © Terwey

Für den enttäuschten Sudweyhe-Trainer Benjamin Jacobeit war es eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen der Fußball-Bezirksliga. Spitzenreiter FC Sulingen gewann am Sonntag dank der Tore von Bjarne Meyer und Maurice Krüger mit 2:0 (0:0) beim Verfolger und hat nun sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten.

Sudweyhe – Noch weit nach Spielschluss saßen Maurice Krüger, Bjarne Meyer und Co. bei Cola, Limo und Bier auf dem Rasenplatz zusammen. In der Frühlingssonne stießen die beiden Torschützen mit ihren Teamkollegen vom FC Sulingen auf den großen Triumph beim TuS Sudweyhe an und ließen die denkwürdigen 90 Minuten inklusive zweier Platzverweise Revue passieren. Mit dem 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den Verfolger machte der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga am Sonntag einen Riesenschritt Richtung Meisterschaft. Bei sieben Punkten Vorsprung und nur noch vier ausstehenden Spieltagen scheint das Rennen um den einzigen Aufstiegsplatz entschieden.

Geknickter Jacobeit sieht Vorentscheidung im Aufstiegsrennen

„Das wird sich Sulingen nicht mehr nehmen lassen“, sagte selbst Sudweyhes Trainer Benjamin Jacobeit: „Schade, denn es war eigentlich alles bereitet“ Gut 300 Zuschauer, darunter reichlich Sulinger, hatten für eine laut Jacobeit „geile Kulisse“ gesorgt, sich bis kurz vor Anpfiff am Einlass zur Sportanlage gedrängt. „Leider haben wir uns nicht belohnt“, sagte Jacobeit sichtlich geknickt: „Wir hatten aber auch nicht das Spielglück, das du brauchst.“

Fußball-Bezirksliga: TuS Sudweyhe - FC Sulingen 0:2 (0:0) Sudweyhe: Theiß - Wolff, Meissner (41. Degenhardt), Bäker, H. Lüdeke - Maeße (80. Fahlbusch), J. Lüdeke (76. Weiner) - Wirth (78. Pirngruber), Helms, Zwiebler (59. Yesildag) - Brandhoff. Sulingen: Klöcker - Zawodny, Klare, Roughley, Lehmkuhl (69. B. Könker) - Dickmann, Lüdecke (29. Barth) - L. Meyer (83. D. Könker), Yildirim (90. Gense), Krüger - B. Meyer (73. Mesloh). Tore: 0:1 (70.) B. Meyer, 0:2 (82.) Krüger. Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Sulingens Krüger wegen Fouls und Schubsens (89.), Rote Karte gegen Sudweyhes Theiß wegen Notbremse (90.+4). Schiedsrichter: Till Schierbaum (SV „Friesen“ Lembruch).

Bei Krüger war die Gefühlswelt eine ganz andere. „Mega“, kommentierte der Sulinger den Erfolg gegen „aggressive, körperlich starke“ Sudweyher, die in der ersten Halbzeit des turbulenten Topspiels spielerisch dominierten, aber durch Joshua Brandhoff nur den Pfosten trafen. Für die dagegen effektiven und lauernden Sulinger sorgte Linksaußen Krüger später für die Vorentscheidung. Elegant hatte der 29-Jährige an der Strafraumkante einen langen Ball von der Brust abtropfen lassen, die Kugel über den heranstürmenden Sudweyhe-Keeper Jannik Theiß gelupft und im Rückwärtsfallen volley zum 2:0 eingedrückt (82.).

Sulingens Co-Trainer Simon Röper berichtet von Anspannung

Auf der Sulinger Bank brachen daraufhin alle Dämme: Ersatzspieler, Teile des Trainerteams und Betreuer fielen dem lauthals jubelnden Krüger um den Hals. „Die Anspannung vorm Spiel war schon hoch – das muss ich zugeben“, sprach Sulingens Co-Trainer Simon Röper als Vertreter von Marian Pingel. Der Chefcoach hatte direkt nach Spielschluss zur nächsten Feier weitergemusst. „Eine Hochzeit“, wie Röper erklärte. Von einer Aufstiegsparty wollte der Assistent indes nichts wissen: „Da ist noch nix entschieden. Wir werden weiter Vollgas geben müssen. Die Jungs werden heute bestimmt noch etwas machen, aber am Dienstag ist wieder Training.“

Bjarne „Duckschi“ Meyer trifft zum 1:0 für den FC Sulingen

Bjarne Meyer sprach von „vier ekligen Spielen“, die sein Team noch habe: „Aber nehmen lassen, wollen wir es uns nicht mehr.“ Der Angreifer selbst hatte mit seinem 1:0 (70.) dafür gesorgt, dass der Titel für seine Sulinger jetzt zum Greifen nah ist. „Duckschi“, wie ihn alle nur nennen, hatte nach öffnendem Pass von Tobias Dickmann Sudweyhe-Keeper Theiß umkurvt und ins leere Tor eingeschoben. In Manier von Werder-Profi Marvin Ducksch drehte er jubelnd ab – die Hände ausgebreitet neben dem Kopf, die Daumen an den Schläfen, die Zunge herausgestreckt. Direkt danach musste der Torschütze verletzt raus. „Auf dem Weg zum Tor habe ich schon gespürt, dass der Muskel in der rechten Wade zugemacht hat“, erklärte Meyer und fügte augenzwinkend an: „Aber jubeln geht immer. Gerade, wenn du nach dem Tor denkst, du bist hier der geilste Mann auf dem Platz.“

Maurice Krüger und Jannik Theiß fliegen vom Platz

Von der Bank aus verfolgte Meyer, wie der bereits vorverwarnte Krüger nach Rudelbildung Gelb-Rot sah (89.). „Ich habe vergeblich versucht, dem Schiedsrichter zu erklären, dass nicht ich den Sudweyher geschubst habe, sondern Benjamin Barth.“ Später flog auch noch Sudweyhes Theiß für eine Notbremse gegen Dennis Könker vom Platz (90.+4). „Er war gar nicht letzter Mann“, ärgerte sich Jacobeit über die Rote Karte – Schlusspunkt an einem verkorsten Sudweyher Tag.

Spieler des Spiels: Bjarne Meyer Der 1:0-Schütze war bei den lauernden Sulingern mit seinem Tempo in der Spitze gefragt und schlug eiskalt zu, als sich die Chance ergab.