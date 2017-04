M‘bossa: „So stelle ich mir das vor“

Rehden - Nach dem peinlichen 1:7 in Hoya haben sich die Bezirksliga-Fußballer des BSV Rehden II zurückgemeldet und im Abstiegskampf einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Das mit vier Aushilfen aus der Regionalliga-Truppe gespickte Team bezwang den TuS Sulingen II deutlich mit 5:1 (1:0). Mit einem weiteren Sieg am Ostermontag (15.00 Uhr) im Nachholspiel gegen den SV Heiligenfelde kann sich der BSV (aktuell 24 Punkte und Platz 13) noch mehr Luft verschaffen. „Das war ganz, ganz wichtig“, sagte BSV-Trainer Hugues M’bossa nach dem Erfolg gegen Sulingen, mahnte jedoch auch: „Wir sind noch nicht fertig, müssen jetzt nachlegen.“

Mit einer Leistung wie gegen den TuS könne das gelingen, glaubt der Rehdener Coach: „Wir hatten viel Ballbesitz, haben wenig zugelassen, waren aggressiv. Die Spieler haben ihre Qualität abgerufen. So stelle ich mir das vor.“ Regionalliga-Leihgabe Alexandros Natsiopoulos brachte die Gastgeber vor der Pause in Führung (31.). Nach dem Seitenwechsel besorgte Philip-Pascal Kürble das 2:0 (60.), ehe Sulingen durch Maurice Krüger verkürzte (65.). Doch Rehden war diesmal effektiv und schoss am Ende sogar noch einen hohen Heimsieg heraus. Omar Ceesay machte mit einem Doppelpack (73./77.) alles klar, Alexander Lüttmers setzte den Schlusspunkt (80.).

„Nach unserem 2:1 haben wir ein bisschen nachgelassen, aber durch Sulingens Anschlusstor sind wir aufgewacht“, meinte M’bossa: „Und dann haben wir das Tempo wieder angezogen. Das war gut.“ - mr