BSV Rehden: Mazurs Härtetest in Heeslingen?

Von: Cord Krüger

Bekommt er es mit Philipp Bargfrede zu tun? Rehdens Oleksii Mazur ist wie Werders Ex-Profi und Heeslingen-Heimkehrer im zentralen Mittelfeld zu Hause. © Krüger

Die neue Saison ist schon drei Wochen alt, hält aber selbst für den stets gut vorbereiteten Kristian Arambasic noch immer etwas Neues parat. „Dass wir in der Oberliga nur 19 Mann für den Spieltags-Kader nominieren dürfen, wusste ich bisher auch nicht. In der Regionalliga waren es 20.“ Doch immerhin darf sich der Trainer des BSV Rehden nun mit diesem Luxusproblem befassen, denn vor dem Auswärtsspiel beim Heeslinger SC am Freitag ab 19.30 Uhr hat er mehrere neue Optionen und personell die Qual der Wahl.

Heeslingen – Innenverteidiger Tom Berling befindet sich nach auskuriertem Bänderriss wieder im Mannschaftstraining. Mittelfeldmann Josip Tomic kam beim 3:1 am Samstag gegen Lupo Martini Wolfsburg nach verheiltem Muskelbündelriss schon zu einem Drei-Minuten-Einsatz, „aber selbst über den hat er sich mega gefreut“, berichtet sein Trainer.

Tomic und Berling sitzen in Heeslingen zumindest auf der Bank. Sechser Oleksii Mazur darf sich sogar mehr ausrechnen: Nach seiner abgelaufenen Sperre könnte der 21-Jährige in der Startelf stehen, denn „Alex“ habe „eine ganz starke Vorbereitung gespielt“, lobt ihn sein Trainer. Sollte der Neuzugang debütieren, dürften sich seine Wege mit denen von Werders Ex-Profi Philipp Bargfrede kreuzen, der im Sommer von Bremens U 23 zu seinem Heeslinger Heimatverein zurückkehrte und dort im zentralen Mittelfeld die Fäden zieht. „Das ist nach wie vor ein Ausnahmespieler, aber nicht die einzige Veränderung im Team“, warnt Arambasic vor den Gastgebern und ihrem „sehr starken Gerüst aus viel Erfahrung“.

Ein Plus an Routine haben die jungen Rehdener nun allerdings ebenfalls dazugewonnen: Für den an einer Muskelblessur laborierenden Stammkeeper Ole Bahr steht wie am Samstag gegen Wolfsburg der 32-jährige Nikola Vujanac im Tor.

Wie Bahr braucht Simar Alkas ebenfalls noch Zeit. Im September steht dem Stürmer eine Meniskus-OP bevor. Sein Offensivkollege Viktor Appiah hingegen fällt „nur“ drei bis vier Wochen aus: Gegen die Wolfsburger war der 22-Jährige umgeknickt und hielt trotz seines Bänderrisses bis zum Ende durch. „Nach seinen zwei Toren und einer Vorlage in zwei Spielen hinterlässt Viktor eine Lücke“, weiß sein Trainer.

Auch auf anderen Positionen schweben dem Coach Veränderungen vor, denn „alle im Kader haben in den letzten Wochen hart gearbeitet“, stellt Arambasic heraus. „Und andere, die bisher viel gespielt haben, brauchen jetzt vielleicht mal eine Pause.“

Allerdings wartet in Gestalt des Heeslinger SC „ein Schwergewicht der Oberliga auf uns, das auf vielen Positionen sehr gut besetzt ist“, mahnt der 46-Jährige. Als Beispiele nennt er den Drittliga-erfahrenen Torhüter Jeroen Gies, den im Sommer von Atlas Delmenhorst gekommenen Dimitrios Ferfelis – und eben Philipp Bargfrede als eindeutig prominentesten Heeslinger.