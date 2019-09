„Mauern liegt uns einfach nicht“

Wagenfeld - Von Carsten Drösemeyer. Fußball-Bezirksligist TuS Wagenfeld steht bislang für echtes Spektakel: Nach sechs Partien weist der Aufsteiger ein Torverhältnis von 17:17 auf, sodass bisher in jeder Begegnung mit Wagenfelder Beteiligung im Schnitt fast sechs Treffer fielen. Wo die Gründe hierfür zu finden sind, verrät uns der 38-jährige TuS-Coach Oliver Marcordes im Gespräch.

Herr Marcordes, haben Sie nach den Auftritten ihrer Mannschaft mittlerweile schon schlohweißes Haar?

Einige graue Haare mehr haben die Jungs mir beschert (lacht). Aber Fußball soll ja auch Spaß machen – und bei uns kommen die Zuschauer immer auf ihre Kosten.

Das stimmt. Gerade in den letzten drei Spielen hat es Wagenfeld mit 13 Toren ja ziemlich krachen lassen. Haben Sie Ihr Team jetzt richtig von der Leine gelassen?

Kann man so sagen. In den ersten Partien hatten wir unser Hauptaugenmerk auf eine stabile Defensive gelegt. Aber damit haben wir uns der größten Wagenfelder Stärke beraubt. Und die liegt mit Spielern wie Roman Esanu, Jannik Kläning oder Marcel Heyer in der Offensive.

Das wird also auch in Zukunft der TuS-Weg sein?

Ganz eindeutig. Mir ist ein 4:3-Fußballfest lieber als ein ermauertes 1:0.

Könnte das auch mit Ihrer eigenen Spielervergangenheit zusammenhängen? Schließlich galten Sie eher als Offensivkraft.

Gut möglich, da ich für Barnstorf in der Landesliga oder bei Wetschen in der Bezirksliga eigentlich immer auf der Zehn unterwegs war.

Also stehen Ihre Mannschaften immer für das gepflegte Spiel nach vorne?

Ich war als Spieler nicht nur der Techniker (schmunzelt). Ich konnte auch kämpfen und zulangen. Und das erwarte ich auch von meinen Jungs. Offensivgeist mag ich sehr, aber eine robuste Zweikampfführung gehört ebenfalls dazu. Sonst kann man in der Bezirksliga nicht bestehen.

Der Offensivgeist war auf all Ihren Stationen so?

Ja, genau. Das gilt für den Anfang beim SV Dickel und auch für Barnstorf, Lembruch oder jetzt Wagenfeld. Aber eine Sache ist beim TuS anders.

Die wäre?

Sonst bin ich immer erst im zweiten Jahr aufgestiegen. Mit Wagenfeld aber sogar schon nach nur einem Jahr Kreisliga. Wir sind unserer Zeit also um ein Jahr voraus (lacht).

Der Aufstieg war also gar nicht das erklärte Ziel?

Das war Spaß. Das ganze Umfeld lechzte schon länger nach der Rückkehr in den Bezirk. Schön, dass es so schnell geklappt hat.

Sie sind demnach mit Wagenfeld gekommen, um zu bleiben?

Auf alle Fälle. Ein nach Fußball verrücktes Dorf wie Wagenfeld gehört einfach in die Bezirksliga. Und bislang sind wir ja auch durchaus eine Bereicherung.

Offensiv ganz sicher. Wie soll denn der Klassenerhalt gelingen? Nur mit Hurrafußball?

Mauern liegt uns einfach nicht. Schon in der Kreisliga haben wir als Meister über 100 Tore geschossen. Aber halt auch nur knapp 30 kassiert. Da fehlt uns noch etwas die Balance. Ich mag unseren bisherigen Hurrafußball, doch die nötige Stabilität in der Defensive müssen wir uns jetzt auch erarbeiten. In der Bezirksliga wird leider fast jeder Fehler sofort bestraft.