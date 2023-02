Falck liefert – das Doppel wieder nicht

Von: Carsten Drösemeyer

Wieder nichts: Werders Doppel Cristian Pletea (rechts) und Kirill Gerassimenko vergab den Sieg gegen Saarbrücken. © IMAGO/Patrick Wichmann

Nach dem 2:3 an eigenen Tischen gegen den 1. FC Saarbrücken muss der SV Werder seinen Blick in der Tischtennis-Bundesliga nach unten richten.

Bremen – Beim Tischtennis-Bundesligisten SV Werder Bremen hat am Freitag Abend einmal mehr der „Doppel-Fluch“ zugeschlagen: Neunmal mussten die Hanseaten in der laufenden Saison bereits zum Abschlussdoppel antreten – und zogen durch das bittere 2:3 gegen den Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken bereits zum siebten Mal den Kürzeren. Anstatt so wieder in die Playoff-Plätze zu springen, müssen die Grün-Weißen den Blick wieder nach unten richten.

Was SVW-Manager Sascha Greber aber auch durchaus bewusst ist: „Es ist klar, dass wir für den endgültigen Klassenerhalt noch Punkte benötigen. Bei uns unterschätzt niemand die Situation.“

Gut so, da die Bremer am nächsten Sonntag beim wiedererstarkten Kellerkind aus Grenzau gastieren. Mit einem Sieg wäre man aller Sorgen ledig, bei einer Niederlage allerdings . . .

Stenogramm SV Werder Bremen - 1. FC Saarbrücken 2:3: Mattias Falck - Cedric Nuytinck 13:11, 8:11, 12:10, 15:13; Marcelo Aguirre - Takuya Jin 11:7, 9:11, 7:11, 8:11; Kirill Gerassimenko - Patrick Franziska 10:12, 7:11, 8:11; Falck - Jin 8:11, 11:7, 11:7, 11:7; Gerassimenko/Cristian Pletea - Franziska/Nuytinck 4:11, 6:11, 8:11.

Doch zurück zur Partie gegen Saarbrücken. Da die Gäste ohne ihren Weltklassespieler Darko Jorgic (war bei einem Turnier in Jordanien im Einsatz) angereist waren, stiegen die Chancen der Werderaner deutlich. Der klassische Underdog waren die Norddeutschen nun nicht mehr, doch die Saarländer bewiesen beim „Aufstellungspoker“ das glücklichere Händchen. Eigentlich hatten die Hausherren bei Saarbrücken mit Nationalspieler Patrick Franziska an Position eins gerechnet, wie Greber freimütig zugab: „Das hat uns schon überrascht, dass er nicht als Spitzenspieler fungierte.“ Indes ein kluger Schachzug der Gäste. So konnte der 29-jährige Japaner Takayu Jin gegen Marcelo Aguirre die Bremer Führung durch Mattias Falck egalisieren. Wobei Aguirre angesichts einer 1:0-Satzführung und 9:4 im zweiten Durchgang durchaus seine Chancen hatte, aber knapp vorbei ist leider immer noch daneben. „Diese große Möglichkeit haben wir leider nicht genutzt“, ächzte SVW-Coach Cristian Tamas: „Das war ärgerlich.“

So leuchtete anstatt eines komfortablen 2:0-Vorsprungs nur ein 1:1-Gleichstand an der Anzeigentafel auf – und kurz darauf ging der Tabellenzweite sogar in Führung.

Obwohl Kirill Gerassimenko wirklich alles probierte, musste der Kasache in drei engen Sätzen gegen Franziska passen. Sehr zum Verdruss von Tamas: „Das klare 0:3 täuscht über den Spielverlauf hinweg. Wirklich schade.“

Verloren war für die Gastgeber jedoch noch nichts: Angefeuert von über 400 Werder-Fans zeigte Falck im Spitzeneinzel Jin die Grenzen auf und baute so seine Einzelbilanz im Jahr 2023 auf unfassbare 11:0-Siege aus.

Eine ähnlich beeindruckende Bilanz würde man sich aus Bremer Sicht sicherlich auch im Doppel wünschen, doch bisher erwies sich keine SVW-Kombination als übermäßig erfolgreich. Diesmal versuchte das Duo Gerassimenko/Cristian Pletea wieder sein Glück, blieb aber gegen das Gäste-Tandem Franziska/Cedric Nuytinck völlig chancenlos, sodass bereits die vierte 2:3-Niederlage im neuen Jahr besiegelt war.

„Franziska ist ein echter Leader. Er hat das Doppel dominiert“, zollte Greber Saarbrückens Topstar seinen Respekt: „Trotzdem haben wir einer Weltklassemannschaft toll Paroli geboten.“ drö