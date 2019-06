Matchwinner unter Schmerzen

Okel - Von Cord Krüger. Nach 90 Minuten in sengender Hitze, nach mehreren Tänzen im Pulk von Mitspielern und Fans im Aufstiegsjubel musste sich Tom Holthusen noch einmal mühen. Irgendwann hatte er aber mit der Schere den störrischen Verband von seiner rechten Ferse abgetrennt und die harte Bandage entsorgt. „Eigentlich“, gab der Mittelfeldmann des TSV Okel nach dem 4:1 (2:0)-Sieg über die TSG Osterholz-Gödestorf zu, „stand lange nicht fest, ob ich spielen kann.“ Akute Achillessehnenprobleme plagten ihn seit gut zwei Wochen, die Partien gegen Nordwohlde und in St. Hülfe musste der 24-Jährige sausen lassen. „Ich habe mich geschont“, umschrieb es der Sechser mit Blick auf diesen letzten Spieltag des Kreisligisten, an dem sich der Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga entscheiden sollte. Am Freitag wagte er 45 Minuten Mannschaftstraining, „und danach haben wir zusammen besprochen, dass ich es versuchen soll“. Gut so für den TSV, denn erst schoss Holthusen das 2:0 (45.+1), später setzte er zum wichtigen 3:1 (71.) nach. Das Fernduell mit dem nun in der Kreisliga verbleibenden TSV Weyhe-Lahausen war entschieden.

„Das 2:0 fiel natürlich zu einem psycholgisch günstigen Zeitpunkt“, kommentierte Holthusen seinen strammen Schuss ins rechte untere Eck. „Bei meinem zweiten Tor fiel mir der Ball einfach vor die Füße.“ Doch bei aller Bescheidenheit: Ganz so einfach war es nicht, nach der Parade von Gödestorfs Keeper Jan-Thore Kühl so cool zu bleiben.

Und so standen fürs Okeler Eigengewächs am Ende der Aufstiegssaison zehn Treffer zu Buche. Auch das kam bei der abendlichen Party rund um die Blockhütte auf dem Sportplatz zur Sprache. „Diese Zahl hat mich selbst überrascht.“ Denn das Toreschießen zählt nicht zu den Hauptaufgaben des Mannes, der seit der G-Jugend das Wappen mit der Windmühle auf der Brust trägt. „In meinem ersten Herren-Jahr habe ich Libero gespielt. So etwas gab es damals noch“, erinnert sich Holthusen grinsend an seine Zeit in der 2. Kreisklasse – natürlich für Okel. Wenig später stellten sie beim TSV auf die Viererkette um, in der er sich als Innenverteidiger wiederfand. Doch dort galt er angesichts seiner enormen Laufarbeit schnell als vergeudet. „Der Trainer sieht mich eher als Sechser“, beschreibt er das Urteil von Rico Volkmann, „und ich fühle mich da auch ganz wohl. Ich arbeite gern ein Stück defensiver, scheue aber auch nicht die weiten Wege – selbst, wenn sie mal unnütz sind.“

In puncto Defensivarbeit dürfte auf Holthusen in der kommenden Saison allerdings einiges an Mehraufwand zukommen. „Die Bezirksliga wird für uns ein absoluter Ausflug“, umschreibt er die Reise ins Ungewisse. Ein ungutes Gefühl beschleicht ihn aber nicht: „Das hier, den Aufstieg, hat uns vor ein paar Monaten doch auch keiner zugetraut. Und auf unserem kleinen Platz müssen manche Gegner auch erst mal klarkommen.“

Am Abend der Aufstiegssause wollte jedoch noch niemand großartig an die künftigen Aufgaben denken. Stattdessen stießen Fans, Offizielle und die Fußballer selbst auf den Doppel-Aufstieg an – denn Okels Zweite hatte schon zwei Wochen zuvor den Sprung in die 2. Kreisklasse geschafft. Jene Liga, in der einst auch Tom Holthusens Zeit bei den Männern begann. „Der Verein hat ein glückliches Händchen bewiesen, damals Rico Volkmann und Manic Alms vom TSV Neubruchhausen wieder zurückzuholen“, erinnert sich der Youngster jener Zeit zurück. Hinzu kam Dennis Dahme, „und aus denen, die parallel aus unserer A-Jugend herauskamen, ließ sich etwas aufbauen.“ In der Tat: Drei Aufstiege später muss sich der 24-Jährige noch immer kneifen: „So richtig realisieren kann man das noch gar nicht.“ Umso glücklicher ist er, nie einen Wechselgedanken gehegt zu haben. Interessenten habe es zwar gegeben, „aber selbst, wenn etwas Höherklassiges dabei gewesen wäre: Das wäre es mir nicht wert gewesen. Erst gestern hat man gesehen, wie das ganze Dorf zusammenhält, wir haben ein tolles Mannschaftsgefüge und einen engen Kontakt zu allen anderen im Verein.“

Als nur ein Beispiel fügt er die B-Jugend an, die am Sonntag als lautstarker Fanclub 90 Minuten lang für Stimmung sorgte. „Die Jungs habe ich vor langer Zeit mal trainiert“, erinnert sich Holthusen an seine zwei Jahre als D-Jugend-Coach. Für solche Aufgaben fehlt ihm inzwischen berufsbedingt die Zeit, „aber es ist schön, wenn man für die Jüngeren hier so etwas wie ein Vorbild sein kann.“

Bei so viel Liebe zum Verein erübrigt sich eigentlich die Frage nach Tom Holthusens sportlicher Zukunft. Dementsprechend schnell beantwortet sie der Sechser: „Ich bleibe – und soweit ich weiß, haben alle aus der Mannschaft zugesagt.“ Eine Mannschaft, die sich nach der Party am ziemlich späten Sonntagabend in die Sommerpause verabschiedete. Tom Holthusen selbst fuhr jedoch nicht heim, sondern übernachtete lieber in seinem Elternhaus in Okel. Denn inzwischen wohnt er in Lahausen, der Heimat des im Aufstiegsrennen unterlegenen TSV. . .