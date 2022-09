Bicakci rüttelt Brinkum wach: Dreierpack beim 3:0 gegen Werder III

Von: Felix Schlickmann

Die Freude muss raus: Mert Bicakci nach seinem Tor zum 2:0. © Schlickmann

Der Brinkumer SV hat in die Erfolgsspur gefunden. Das 3:0 gegen Werder III bedeutete die ersten Punkte für den Vizemeister. Hauptverantwortlich dafür: Dreierpacker Mert Bicakci.

Brinkum – Kevin Artmann atmete einmal tief durch – und blickte dann bereits in die Zukunft. „Zumindest das Ergebnis war besser als die letzten Wochen“, sagte der Aushilfs-Cheftrainer nach dem 3:0 (1:0) des Brinkumer SV gegen den SV Werder Bremen III und fügte an: „Der Weg hat heute begonnen, das war der erste Schritt.“ Der die ersten Punkte auf das Konto des Bremen-Liga-Vizemeisters spülte. Und das sei am Samstag das einzige Ziel gewesen, betonte Artmann. „Es ging nur darum, aufs Tableau zu kommen“, verriet der Vertreter des beruflich verhinderten Mike Gabel – schob dann aber noch hinterher: „Und es ging darum, dass die Mannschaft Charakter zeigt.“

Das taten die Brinkumer Fußballer nach den zwei Pleiten zum Start. Allen voran Mert Bicakci. Beim 26-Jährigen brach Mitte der ersten Halbzeit eine alte Verletzung im linken Oberschenkel wieder auf – doch er spielte nicht nur weiter, der lautstark und positiv kommunizierende Bicakci war auch noch der beste Mann auf dem Platz. Und fast nebenbei schoss er alle drei Tore (18./54./74.).

Demirkapi bereitet Artmann „Sorgen“ Eigentlich schien alles bereitet für die Rückkehr des Kapitäns. Doch überraschenderweise war Esin Demirkapi auch nach seinem Urlaub am Samstag nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden. „Esin hat ein bisschen Probleme“, berichtete Trainer Kevin Artmann, genau zu definieren seien diese derzeit aber nicht: „Irgendwas im Bereich Hüfte, Leiste, Adduktoren.“ Die Sache bereite ihm „ein bisschen Sorgen“, gestand Artmann: „Weil es von heute auf morgen passiert ist.“

„Jeder hat jeden gepusht, alle waren positiv“, schwärmte der Matchwinner und dachte dann auch noch an den fehlenden Cheftrainer: „Schade, dass Mike das nicht sehen konnte.“

Bereits im Vorfeld der Partie hatte Bicakci angekündigt, auch für Gabel spielen zu wollen. Und seinen Worten ließ der Linksaußen Taten folgen. Die erste richtig gefährliche Aktion nutzte Bicakci, als er nach einem Freistoß-Chip von Enes Tiras trocken zum 1:0 vollendete.

Tolle Kombination auf der linken Seite: Linksverteidiger Kneschka Sultani (im Bild) und Mert Bicakci harmonierten blendend. © Schlickmann

Die Seite des Torschützen war die klar aktivere, immer wieder schoben Bicakci und der ebenfalls starke Linksverteidiger Kneschka Sultani an – und leiteten so Torgelegenheiten ein: Auf Sultani-Pass schoss Bicakci aus spitzem Winkel am langen Pfosten vorbei (27.), und William Hildebrand verzog aus dem Rückraum nach einer Bicakci-Hereingabe (34.). Außerdem scheiterte Terry Becker noch an der Latte (37.).

Auch nach dem Wechsel änderte sich wenig am Spielverlauf: Brinkum hatte meist alles im Griff, und gefährlich wurde es über die beiden Spieler, die über links kamen. Beim 2:0 half Bicakci eine Ecke, die nach Michael Yeboahs Kopfball auf den Füßen des Linksfußes landete, der trocken vollendete.

Jetzt kommt der Monat der Wahrheit. Wir haben fünf Spiele im September, und die müssen alle gewonnen werden.

Zehn Minuten später hatten die Bremer ihre gefährlichste Aktion – und die hatte es in sich: Bei einem abgefälschten Schuss von Maximiliano Castro reagierte BSV-Keeper Hannes Frerichs blitzschnell, parierte im kurzen Eck (65.). „Den konnte er nicht sehen, das war purer Instinkt“, staunte Artmann: „Die Parade war ein Winner für uns.“ Denn kurz darauf flog Brinkums Paul Niefer mit Gelb-Rot vom Platz, weil er den Ball weggeschossen hatte (73.) – und das an seinem 20. Geburtstag.

Bei einem möglichen 1:2 in Unterzahl wäre Artmann sich nicht sicher gewesen, „ob wir in unserer Situation gefestigt genug sind, um da ruhig zu bleiben“, meinte der Coach. Doch die Platzherren hatten eben Frerichs – und Bicakci. Nur Sekunden nach dem Platzverweis konterte Brinkum, Terry Becker scheiterte noch freistehend vor dem Tor an Keeper Timur Pazhigov, blieb jedoch am Ball und legte auf den mitgelaufenen Bicakci, der cool vollendete.

Nach dem dritten Streich durfte Mert Bicakci seinen lädierten linken Oberschenkel endlich schonen. © Schlickmann

„Das war ein Lichtblick heute“, resümierte Sultani sowohl mit Blick auf den Sieg als auch bezogen auf seine spielfreudige linke Seite: „Es hat Spaß gemacht mit Mert.“ Bicakci gab das Lob umgehend zurück: „Mo hat ein sehr gutes Spiel gemacht.“

Damit durfte der dreifache Torschütze bei allen Boxen ein Häkchen machen: Teamplayer, lautstarker Antreiber – und Matchwinner.

Bremen-Liga: Brinkumer SV - SV Werder Bremen III 3:0 (1:0) Brinkum: Frerichs - Niefer, Yeboah, Dalkiran, Sultani - Tiras, Hildebrand (87. Tekin), Bekjar (87. Barnes) - Barrie, Becker (82. Taha), Bicakci (75. Adjei).

Tore: 1:0 (18.) Bicakci, 2:0 (54.) Bicakci, 3:0 (74.) Bicakci.

Gelb-Rote Karte: Niefer (73.) wegen Ballwegschießens.

Schiedsrichter: Mirko Eggers (OT Bremen).