„Maskottchen“ sieht zu, Dennis Lampe knipst: Doppelpacker schießt Weyhe auf Aufstiegsplatz

„Versiert am Ball“: Das sagt Weyhes Trainer über Dennis Lampe. Der Angreifer brauche obendrein nicht viele Torchancen, um zu treffen. © töbelmann

Die Zentralsportanlage bebte, als Doppelpacker Dennis Lampe in der 89. den Siegtreffer für den SC Weyhe erzielte. „Alle sind auf mich zugerannt. Es ist alles abgefallen, es war echt schön“, berichtet der 28-jährige „Spieler des Wochenendes“ von der Ekstase nach dem Last-Minute-3:2 gegen Spitzenreiter FC Huchting. Der SCW sprang dadurch auf Aufstiegsplatz zwei in der Bremer Fußball-Landesliga. „Es hätte auch anders ausgehen können. So sind alle Dämme gebrochen“, blickte Trainer Lutz Repschläger noch am Tag danach zurück. Mit unter den Zuschauern am Sonntag: Dennis Lampes einjähriges Töchterchen Jara – gekleidet in Weyher Trainingsjacke mit der Aufschrift „Maskottchen“.

Weyhe – „Die hat meine Frau von ihrer Mannschaft zur Geburt unserer Tochter geschenkt bekommen“, erklärt Dennis Lampe lächelnd. Denn auch Gattin Joy Pätzoldt, mit der er bereits seit der achten Klasse zusammen ist, kickt für den SCW – in der Frauen-Verbandsliga. Ebenfalls in Jaras Kleiderschrank: Ein Weyhe-Trikot mit der 21. „Das haben uns meine Teamkollegen geschenkt. Die Rückennumer steht für ihr Geburtsjahr“, berichtet Lampe und freut sich, dass ihn Frau und Tochter „fast bei jedem Heimspiel“ unterstützen: „Genau wie meine Eltern, mein Onkel und Freunde.“

Wir sollten uns die Ziele nicht zu hoch setzen.

Auch sein 25-jähriger Bruder Marco Lampe fieberte am Sonntag mit Freundin am Seitenrand mit. „Leider hat er gerade einen dicken Knöchel“, erklärt Dennis Lampe. Sonst gehen die Brüder gemeinsam auf Torejagd. „Ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr im Verein. Marco ist auch schon ewig dabei“, berichtet der loyale Weyher. Wechselgedanken? Fehlanzeige. „Ich fühle mich hier wohl, wohne nur zehn Kilometer von der Topanlage entfernt und merke, dass der Verein zunehmend mehr tut“, erklärt der Mechatroniker einer Bassumer Metallbau-Firma: „Lutz und Daniel (seit dieser Saison neues Trainergespann Repschläger/Bremer, d. Red.) sind nicht ganz unbeteiligt an dem Engagement.“ Neben neuer Trainingsausstattung fürs Team gibt es jetzt auch ein Mannschaftsessen auf Clubkosten. So saßen die Weyher am Sonntag in der Vereinskneipe „Heimspiel“ nicht nur „bei dem einen oder anderen Getränk“ zusammen, wie Dennis Lampe berichtet, sondern auch bei Pasta in Sahne- und Tomatensoße: „Das stärkt den Zusammenhalt.“

Frühschoppen auf dem Bremer Freimarkt

Nächstes Highlight: Frühschoppen auf dem Bremer Freimarkt. Für den Sonntag, einen Tag nach dem Spiel in Hasenbüren, haben die Weyher einen Tisch im Bayernzelt bestellt. „Jetzt müssen wir Spieler aber auch etwas zurückgeben“, meint Dennis Lampe. Und Repschläger sagt wohl auch deshalb: „Dennis ist ein tolles Vorbild für Jüngere. Er ist ruhig, bescheiden, fast schon demütig.“ Neben seinem einwandfreien Charakter sei der Werder-Fan auch „ein geiler Fußballer mit sehr guter Technik, dem Instinkt für den Raum und der Ruhe vorm Tor“.

Repschläger zur Aufstiegschance: „Vergiss es“

Die demonstrierte der Knipser am Sonntag, setzte die Kugel aus dem Sechzehner zum 1:1 ins Toreck und behielt in den Schlusssekunden die Nerven im Duell mit dem Gäste-Keeper Nils Hildebrandt. „Ich habe nach der Kopfballverlängerung von Ricco Mazurkiewicz nur gedacht: Mach ihn irgendwie rein“, erklärt Dennis Lampe. Sechs Buden hat der Weyher nun auf dem Konto, in der kompletten Vorsaison waren es neun. „Letztes Jahr musste ich als Sechser aushelfen. Jetzt spiele ich im Sturm. Dort fühle ich mich am wohlsten“, sagt Dennis Lampe. Weiterer Unterschied zur Vorsaison, die der SCW auf Rang neun abschloss: „Unsere Ketten stehen jetzt enger, der Kader ist größer.“ Ist so der Aufstieg drin? „Vergiss es“, meint Repschläger: „Es ist ein Entwicklungsjahr. Wir halten den Ball flach.“ Doch Lampes Siegtor regt zumindest zum Träumen an.