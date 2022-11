Maskottchen-Show beim Löwinnen-Spiel: Diese Stimmungsmacher stecken in den Kostümen

Von: Fabian Terwey

Die zwei Löwen-Maskottchen an der Seitenlinie © Terwey

Sie umarmten sich, sie tanzten zu den hämmernden Disco-Beats, klatschten die Zuschauer auf der Tribüne ab und pfefferten in der Halbzeitshow Bälle aufs Tor. Erstmals heizten gleich zwei Löwen-Maskottchen am Samstagabend beim Heimspiel der Oberliga-Handballerinnen der HSG Hunte-Aue Lady Lions gegen Werder Bremen II die Stimmung in der Diepholzer Mühlenkamphalle an.

Bei Spielen im Löwen-Kostüm: Finn-Laurin Preuß (links) und Carsten Zurheiden. © Terwey, Fabian

„Das hat uns auch gewundert“, lachte HSG-Kapitänin Lea Hillmer, die den sonst alleine auftretenden kleinen Löwen mit ihrem Team nur liebevoll Brudi nennt. „Mein Bruder hat die beiden Löwen-Verkleidungen einst angeschafft. Ich hatte spontan Lust und bin ins größere Kostüm gestiegen“, berichtete der 53-jährige Carsten Zurheiden, langjähriger Hallen-DJ der ersten Herren und Bruder von Andreas Zurheiden, derzeitiger Diskjockey. „Nur meine Familie und meine engsten Freunde haben bisher gewusst, dass ich das hier mache“, erklärte Finn-Laurin Preuß, nachdem auch er nach dem Spiel seine Maskerade abgelegt hatte. Für den 15-Jährigen war es die Premiere als Stimmungsmacher. Er war für seinen verhinderten Freund Jonas ins kleinere Kostüm geschlüpft.

Daumen hoch von Brudi, wie ihn die Lady Lions nennen © Terwey

Gemeinsam belustigten die Maskottchen beim 30:21-Sieg vor allem den in der Halbzeit vor Freude umherspringenden Nachwuchs auf der Platte. Zurheiden trug Preuß unter anderem auf Händen. „Es macht Riesenspaß, wenn man die strahlenden Kinder sieht“, sagte Zurheiden: „Ich habe Vollpower gegeben und war trotz meines kleinen Ventilators um den Hals klatschnass.“ So war das Spiel gegen Werder Bremen II nicht nur schweißtreibend für die Löwinnen, sondern auch für ihre Maskottchen.

Löwen-Maskottchen in Action © Terwey