Landesliga: Marven Rupp macht den Deckel drauf

Sulingen - In der Fußball- Landesliga Hannover bleiben die A-Junioren des TuS Sulingen zuhause ungeschlagen und besiegten auch den TuS Garbsen mit 3:1 (1:1).

Zwar gaben die abstiegsbedrohten Gäste alles, doch die Sulestädter waren überlegen und bestimmten das Geschehen. Der Ball wurde gut aus den eigenen Reihen herausgespielt, es haperte aber vor des Gegners Strafraum, wo häufig die falsche Entscheidung getroffen wurde.

Nach 19 Minuten brachte ein Konter sogar den Rückstand, doch Mario Meyer hatte die direkte Antwort parat (20.). In der zweiten Halbzeit machte Sulingen weiter das Spiel. Nach einer Ecke von Danny Stöver drosch Sven-Ole Harms den Ball per Seitfallzieher zum 2:1 in die Maschen (51.). In der Folge wehrten sich die Garbsener weiter tapfer, doch die Hausherren ließen nichts anbrennen. Lediglich weitere zwingende Torabschlüsse fehlten, ehe Marven Rupp kurz vor Schluss den Deckel draufmachte (90.).

„Dieser Sieg ist ganz klar verdient. Damit sind wir gut in die Rückrunde gestartet“, so ein zufriedener Trainer Mustafa Cali. - jb

Rubriklistenbild: © nordphoto