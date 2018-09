Martin Golenia gibt gutes Comeback

HSG Barnstorf/Diepholz lässt beim 24:26 gegen Drittliga-Absteiger VfL Fredenbeck zu viele Chancen liegen

+ Barnstorfs Linksaußen Lars von Kamp (l.) setzte sich in dieser Szene gegen Yakup Köksal durch, scheiterte aber an Fredenbecks Torhüter Jan Peveling. Der 24-Jährige erzielte beim 24:26 zwei Treffer.

Diepholz - Von Matthias Borchardt. Fünf unkonzentrierte Minuten in der Endphase brachten die HSG Barnstorf/Diepholz um den Lohn: Der Handball-Oberligist verlor am Samstagabend vor 250 Zuschauern in der Diepholzer Mühlenkamphalle in einer niveauvollen Partie gegen den Drittliga-Absteiger VfL Fredenbeck mit 24:26 (15:13).