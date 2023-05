Beck übernimmt die SG Hoya: Fußball-Kreisligist präsentiert Duddenhausen-Coach als Hollunder-Nachfolger

Von: Jörg Beese

Steht demnächst bei der SG Hoya an der Seitenlinie: Markus Beck. © Töbelmann

Fußball-Kreisligist SG Hoya hat einen Nachfolger für Mario Hollunder gefunden. Den Trainer, der im Sommer zum SV Sebbenhausen-Balge wechselt, ersetzt Markus Beck. Der Coach des SV Duddenhausen kehrt damit zu seinem Heimatverein zurück. Auch sein Nachfolger steht bereits fest.

Duddenhausen/Hoya – Trainerrotation im NFV-Kreis Nienburg. Weil der Trainer des Fußball-Kreisligisten SG Hoya, Mario Hollunder, seinen Platz räumt und zum SV Sebbenhausen-Balge wechselt (wir berichteten), übernimmt zukünftig Markus Beck, zur Zeit noch Trainer des 1. Kreisklassen-Spitzenreiters SV Duddenhausen, den Platz an der Seitenlinie.

Markus Beck „mächtig verärgert und menschlich enttäuscht“

Diese Personalie überrascht viele Außenstehende, denn Beck hat es gegen viele Erwartungen geschafft, mit dem SV Duddenhausen nach dessen Kreisliga-Abstieg im Vorjahr wieder die Tabellenführung der 1. Kreisklasse zu erobern und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit trotz des minimalistischen Kaders dort auch wieder aufsteigen. „Ich hätte vermutlich nicht mal über die Anfrage aus Hoya nachgedacht, alleine schon der Mannschaft wegen“, so Markus Beck, der dann aber erklärt: „Ich war schon mächtig verärgert und auch menschlich enttäuscht, als mir der 1. Vorsitzende Andreas Lienhop in der Saisonvorbereitung erklärte, dass er mich für den allein Schuldigen am Abstieg hält. Das hat lange nachgehalten und jetzt dazu geführt, dass ich mich trotz des sehr guten Verhältnisses zur Mannschaft für meinen Heimatverein entschieden habe“, so der B-Lizenzinhaber. Sein Nachfolger in Duddenhausen steht bereits fest: Serdal Tümkaya von TuS Drakenburg II wird sein Amt zukünftig übernehmen. Im Idealfall treffen sich beide Seiten dann kommende Saison in der Kreisliga wieder.