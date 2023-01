Wachablösung? Pernar vertraut Steinke die Mitte an

Von: Felix Schlickmann

Sucht gerne das Eins-gegen-eins: Löwen-Jungspund und -Mittelmann Silas Steinke. © Krüger

Silas Steinke überzeugt bei der HSG Hunte-Aue Löwen. Der 19-Jährige wird auch gegen den Wilhelmshavener HV II im Rückraum in der Mitte starten. Spielertrainer Marko Pernar hält sich zurück – und lobt seinen fleißigen Spielmacher.

Diepholz – Der Junglöwe richtet keine Kampfansage an den Anführer des Rudels. „So würde ich das nicht sagen“, antwortet Silas Steinke schmunzelnd auf die Frage, ob er Marko Pernar dessen Position dauerhaft streitig macht. Der 19-Jährige überzeugt lieber mit Demut. „Marko ist ein extrem guter Mittelmann. Ich kann ganz, ganz viel von ihm lernen und das habe ich auch schon“, schwärmt Steinke.

Im Rückraum hatte der Handballer von der HSG Hunte-Aue Löwen seinem Spielertrainer am Sonntag ein wenig die Show gestohlen – und seinen Verbandsligisten zum wichtigen 26:25 beim ATSV Habenhausen II geführt. Das soll und möchte er in der Diepholzer Mühlenkamphalle am Freitag (20.00 Uhr) gegen den Wilhelmshavener HV II wiederholen.

Pernar knüpft seine Einsatzzeit an den Spielverlauf

„Ich will, dass er in der Mitte anfängt, und dann gucken wir, wie die anderen reinkommen“, erklärt Pernar. Er selbst wolle seine Einsatzzeit davon abhängig machen, „wie das Spiel läuft“. Generell hat der Trainer den Plan, im Fall der Fälle nur im Angriff zu spielen. „Dann kann ich überlegen, wenn ich auf der Bank sitze und habe mehr im Griff“, erklärt er.

Seine Spielmacher-Position übergibt Pernar Steinke gerne. „Es freut mich sehr, dass er sich so entwickelt. Er macht das gut“, betont der Serbe und grinst: „Wenn wir 15 Silasse hätten, könnte ich gut damit leben.“ Den Adressaten freut das Lob. „Es feuert mich an, es noch besser zu machen“, sagt Steinke. Seine Lernkurve ist ohnehin schon extrem steil. Vorige Saison stand der angehende Abiturient zwar in jedem Spiel im Kader, spielte aber „insgesamt vielleicht 30 Minuten. Das ist diese Saison besser. Ich bin über jede Minute froh.“ Anfangs musste er sich auch nach dem Abstieg noch etwas reinfinden, doch spätestens mit Pernars Muskelfaserriss übernahm Steinke – positionsbedingt auch Verantwortung.

Ich habe beim Spielverständnis schon viel gelernt oder wann man explosiv sein muss. Vieles habe ich in ähnlichem Tempo gemacht, da war ich nicht so dynamisch. Bei Markos Abschlüssen ist der Torwart häufig unvorbereitet, da kann ich mir noch einiges abgucken.

„Die Mitte ist meine angestammte Position“, erzählt der Rechtshänder, der im Jugendbereich vermehrt auch im rechten Rückraum zum Einsatz gekommen ist: „In der Mitte kann ich das Spiel besser leiten, auf der Halbposition muss man eher wurfgewaltiger sein.“ Er habe zwar einen ordentlichen Abschluss, zentral kämen seine Stärken aber besser zur Geltung, erklärt Steinke.

Diese können die Löwen gegen den Tabellenzweiten gut gebrauchen. Denn aus dem Habenhausen-Spiel konnte Pernar lediglich die Lehre ziehen, dass die HSG in der Abwehr „eng gestanden“ hat. Doch die Partie gegen die „junge Truppe“ von Wilhelmshaven werde nicht viele Parallelen zu Sonntag bieten, prophezeit der Trainer: „Sie spielen viel schneller und aggressiver im 5-1 und mal im 3-2-1. Das ist ganz anders als gegen ein 6-0.“

Steinke fordert maximale Kampfbereitschaft

Steinke stellt sich ebenfalls auf eine „extrem aggressive Deckung“ ein: „Es kommt darauf an, konzentriert zu sein, denn der Ball kann schnell weg sein.“ Jeder müsse „bereit sein zu kämpfen“, fordert der Jungspund: „Ich werde vielleicht den einen oder anderen einstecken müssen, aber das ist kein Problem.“

Wenn der Gegner, den Pernar noch nicht aus einem direkten Duell kennt, am Ende trotzdem besser sei, „gratuliere ich“, verspricht der Coach: „Aber bis jetzt glaube ich das noch nicht.“

Lutz fällt aus, Biras ist fraglich Das knappe 26:25 beim ATSV Habenhausen II hat bei der HSG Hunte-Aue Löwen Tribut gefordert. Linkshänder Kevin Lutz, der während der Partie umgeknickt war, fällt „wohl mindestens zwei Wochen aus“, berichtet Marko Pernar: „Das ist ganz schade.“ Ob der Trainer auf Donatas Biras zugreifen kann, weiß er noch nicht. Der Torhüter hat gegen Habenhausen einen Ball ins Gesicht bekommen und setzte beim Training am Montag wegen Kopfschmerzen aus.