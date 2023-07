„Arbeitet brutal für sein Team“: Marko Ljuljic neu für Rehdens Mittelfeld

Fußball-Oberligist BSV Rehden verpflichtet Marko Ljuljic. © Krüger

Der BSV Rehden verpflichtet Marko Ljuljic. Das gab der Fußball-Oberligist jetzt bekannt. Der 19-Jährige kommt vom JFV Lübeck.

Rehden – Marko Ljuljic heißt die nächste Verstärkung fürs Mittelfeld des Fußball-Oberligisten BSV Rehden: Der 19-Jährige hat gerade sein Abitur „gebaut“ und wechselt vom JFV Lübeck in die Waldsportstätten.

Rehdens Sportvorstand Sandy Peter Röhrbein freut sich, das Talent für zwei Jahre an den BSV gebunden zu haben. „Marko hat ab der ersten Sekunde im Probetraining gezeigt, dass er zu uns wechseln möchte. Er ist extrem fleißig und hat unter anderem mit seiner Willensstärke auf sich aufmerksam gemacht. Wir sind froh, dass wir ein weiteres entwicklungsfähiges Talent mit einem guten Charakter in unseren Reihen begrüßen können“, zitiert ihn der Club in einer Mitteilung.

Auch Trainer Kristian Arambasic ist angetan von Ljuljics Leidenschaft: „Er ist ein absoluter Teamplayer und arbeitet brutal für sein Team. Sehr schnell knüpfte er mit seiner offenen Art Kontakt zu seinen neuen Mitspielern. Mit seiner Offenheit kam er bei allen sehr gut an.“

Der junge Mann aus der Hansestadt kann im offensiven Bereich viele Positionen besetzen. Er selbst freut sich laut Mitteilung „riesig, beim BSV Rehden unterschrieben zu haben. Die Bedingungen hier sind überragend, und somit kann ich optimal die nächsten Schritte in meiner noch jungen Karriere gehen.“