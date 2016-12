Maren Rösner knackt ihren eigenen Rekord

Auch Oliver Sebrantke verteidigt seinen Titel beim Vor-Silvesterlauf in Uenzen

+ Ein gewohntes Bild: Maren Rösner aus Schwarme und der Stuhrer Oliver Sebrantke zeigen lächelnd ihre Pokale für die Siege beim Vor-Silvesterlauf in Uenzen. - Foto: Rehnert

UENZEN - Von Malte Rehnert. Als Maren Rösner gestern Nachmittag am Dorfgemeinschaftshaus ankam, blickte sie gleich auf ihre Uhr – und stieß erleichtert ein „Jaaa!“ aus. Die Triathletin vom Tri Team Schwarme hatte ihr Ziel erreicht. „Ich wollte auf jeden Fall schneller sein als im Vorjahr. Super, dass es geklappt hat.“ Am Ende war sie nach dem 6,1 Kilometer langen Rundkurs in 24:12 Minuten sogar 36 Sekunden eher im Ziel, gewann mit großem Abstand vor Johanna Goldschmidt (Hamburger Sportclub) und Franziska Trense (LG Kreis Verden). Rösner verteidigte damit ihren Titel beim 32. Vor-Silvesterlauf in Uenzen und brach den Streckenrekord (24:48), den sie im vergangenen Jahr aufgestellt hatte.

Einer der ersten Gratulanten war Oliver Sebrantke, der bereits im Ziel wartete. Der 40-Jährige vom LC Hansa Stuhr hatte ganz souverän die Männerkonkurrenz vor Arne Reuter (SC Weyhe) und Frank Themsen (LG Bremen-Nord) gewonnen und ebenfalls erneut in Uenzen triumphiert. Die exakt 21:00 Minuten bedeuteten jedoch keine neue Bestzeit, an seine 20:38 Minuten aus dem Vorjahr kam er nicht ganz heran. Doch das war ihm egal, zumal er nicht 100-prozentig fit an den Start gegangen war. „Ich kämpfe mich seit Wochen durch Verletzungen“, sagte Sebrantke, momentan mache ihm eine Zerrung im Oberschenkel zu schaffen. „Damit sollte man drei Wochen pausieren, bei mir sind es gerade mal zehn Tage. Aber der Lauf hier hat Tradition, da musste ich einfach starten“, meinte Sebrantke.

Der Stuhrer („Ich widme den Sieg meinen Arbeitskollegen, die mir immer den Rücken freihalten“) war einer von insgesamt rund 100 Teilnehmern, die sich bei vier Grad, blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein auf den Weg durch den Ort in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen machten. „Wir

Organisator Kracke „rundum zufrieden“

hatten tolle Bedingungen und in etwa so viele Läuferinnen und Läufer wie im Vorjahr. Ich bin rundum zufrieden“, resümierte Organisator Gert Kracke, der auch selbst wieder mitlief.

Schon beim Start war in Uenzen ein bisschen Silvesterstimmung aufgekommen. Mit einem krachenden Böller wurden die Teilnehmer auf die Strecke geschickt. Am Ende gewannen wieder Rösner und Sebrantke – beide sind somit gewappnet für den Silvesterlauf in Fahrenhorst, wo sie heute erneut zu den Sieg-Kandidaten über ihre jeweilige Distanz gehören.