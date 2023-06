Landesliga: Marcordes verabschiedet sich mit Sieg – Wetschen schlägt OSV Hannover am letzten Spieltag mit 3:2

+ © jdi Verlassen den TSV Wetschen: Neben Co-Trainer Sascha Hegerfeld (v.l.) nehmen auch Kai Winkler, Steffen Winkler, Hinnerk Mittendorf, Kai Wessels, Ruven Schilling, Christoph Hainke, Aljoscha Wilms und Chefcoach Oliver Marcordes Abschied vom Tabellenfünften der Fußball-Landesliga. © jdi

Viel Zeit hatten die Fußballer des Landesligisten TSV Wetschen am Samstag nicht, um den 3:2 (1:1)-Heimsieg am letzten Spieltag gegen den OSV Hannover zu feiern, der ihnen in der Endabrechnung einen starken fünften Tabellenplatz einbrachte. Die Spieler mussten sich beeilen. Kurz vor Mitternacht startete ihr Flieger vom Flughafen Münster/Osnabrück Richtung Mallorca.

Wetschen – „Das hat bei uns schon Tradition. Jedes Jahr veranstalten die Spieler untereinander eine Mannschaftsfahrt zum Ballermann“, erklärte Wetschens Trainer Oliver Marcordes: „Und ich bin sicher, dass sie dort viel Spaß haben werden. Sie sollen sich jetzt erst einmal ordentlich einen wegschrauben. Das haben sie sich absolut verdient.“

Doch bevor die Spieler mit gepackten Koffern Richtung Flughafen aufbrachen, blieb noch ein wenig Zeit für Verabschiedungen. Nicht nur für Steffen Winkler, Hinnerk Mittendorf, Kai Wessels, Ruven Schilling, Christoph Hainke und Mannschaftsführer Aljoscha Wilms war es der letzte Auftritt im blau-gelben Dress, auch für das Trainerteam um Chefcoach Marcordes und seinen „Co“ Sascha Hegerfeld war es das finale Spiel an der Wetscher Seitenlinie. Während es Marcordes zum frisch gebackenen Vechtaer Kreisliga-Meister TuS Lutten zieht, wird Hegerfeld vorerst eine Fußballpause einlegen. Zu den Geehrten gehörte auch etwas überraschend Torwart Kai Winkler, der Wetschen bereits vergangene Saison Richtung Weser-Ems-Landesligisten VfL Oythe verlassen hatte. „Wir hatten aber noch keine Zeit, ihn gebührend zu verabschieden. Deswegen war er heute auch dabei. Das war uns wichtig“, erklärte Marcordes die Anwesenheit seines ehemaligen Keepers.

Im Verein bleiben wird definitiv Schilling. Welche Funktion er in Zukunft im Club übernehmen wird, ist noch offen. Der Rest hat sich dafür entschieden, den TSV zu verlassen. Kapitän Wilms zieht es zum Weser-Ems-Landesligisten TV Dinklage, Mittendorf zum Kreisligisten SV „Friesen“ Lembruch. Dagegen haben Steffen Winkler und Wessels noch keine neuen Vereine gefunden. Im Gegensatz zu Hainke, der sich den SFN Vechta (Bezirksliga Weser-Ems 4) anschließt.

Spieler des Spiels: Moritz Raskopp Wetschens Nummer 14 ackerte unermüdlich. Zudem erzielte der 22-Jährige eine Minute vor dem Ende den 3:2-Siegtreffer.

Apropos Hainke: Schöner hätte sein Abschied nicht ausfallen können. Wetschens Nummer zwölf traf in seinem letzten Spiel zum zwischenzeitlichen 1:1 (24.). Zuvor hatte Oskar Morling die Gastgeber in bester Uwe-Seeler-Manier mit dem Hinterkopf in Führung gebracht (10.).

Nach dem Seitenwechsel hatte Lukas Heyer die Chance, das Spiel per Foulelfmeter auf 2:1 zu stellen – doch Hannovers Schlussmann Maximilian Kemmesies ahnte die Ecke (51.). Dafür war auf Einwechselspieler Alen Suljevic Verlass, der nervenstark zur Führung traf (66.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Paul Schoppe (72.) konterte anschließend Moritz Raskopp mit dem 3:2-Siegtreffer (89.). „Malle“ kann kommen.