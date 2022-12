Marcordes und der Drei-Jahres-Plan: Deshalb gehen Wetschens Trainer und sein „Co“ Hegerfeld im Sommer

Von: Cord Krüger

Einen langen Schatten hinterlassen Trainer Oliver Marcordes (r.) und Co-Trainer Sascha Hegerfeld (unterm Schirm) beim TSV Wetschen – so viel steht jetzt schon fest. Im Sommer werden sie den Landesligisten verlassen. © Krüger

Betretenes Schweigen herrschte am Donnerstagabend im Vereinsheim des TSV Wetschen. Dorthin hatten Trainer Oliver Marcordes und sein „Co“ Sascha Hegerfeld ihre Landesliga-Fußballer zur Teambesprechung gebeten. „Wir sind den Fahrplan der Wintervorbereitung durchgegangen – und am Ende haben wir es den Jungs gesagt“, berichtet Marcordes. Ein echter Stimmungskiller – denn er und Hegerfeld teilten ihren Spielern mit, dass sie den Landesliga-Dritten zum Saisonende verlassen wollen (wir berichteten bereits). „Da hat Sascha in die Runde gefragt: Warum ist es denn hier auf einmal so still?“, schildert Marcordes schmunzelnd.

Wetschen – Natürlich wusste er, warum. Und er hatte auch geahnt, dass seine „Jungs“ enttäuscht sein würden – schließlich hatte er den Großteil von ihnen an die Bruchstraße gelotst. Doch sein Entschluss steht fest. Schon zwei Wochen zuvor hatte er den Sportlichen Leiter Thomas Otte davon unterrichtet, dass mehr als diese drei Serien beim TSV für ihn nicht mehr zustande kommen. „Ich habe eben meinen Drei-Jahres-Plan“, erklärte der 42-Jährige: „Nach einer gewissen Zeit merkt man als Trainer, dass man sich nicht mehr immer neu erfinden kann – und vielleicht ist es dann gut, wenn eine Mannschaft einen neuen Impuls bekommt.“

Hegerfeld zu Marcordes: „Was wollen wir eigentlich noch erreichen?“

Hegerfeld waren vor geraumer Zeit ebenfalls Zweifel gekommen, „als wir abends auf dem Trainingsplatz standen und ich Olli gefragt habe: „Was wollen wir eigentlich noch erreichen?“ Viel mehr als die Landesliga-Vizemeisterschaft in der abgelaufenen Serie und der aktuelle dritte Platz, das ahnten beide, könnte schwierig werden.

Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören!

Also griff besagter Drei-Jahres-Plan. Schon nach seiner Zeit als Wetscher Mittelfeldmotor war Marcordes so lange beim SV Dickel geblieben, weitere drei Spielzeiten beim Barnstorfer SV. „Nur“ zwei zeichnete er für den SV „Friesen“ Lembruch verantwortlich, eineinhalb für den TuS Wagenfeld. Denn nachdem er dem TSV Wetschen Anfang 2020 sein Ja-Wort für den darauf folgenden Sommer gegeben hatte, reagierten die TuS-Verantwortlichen und beendeten die Zusammenarbeit sofort.

„Wenn du hier gehen musst oder fertig bist, gehe ich mit“

Ein halbes Jahr nach Marcordes stieß sein Assistenzcoach Hegerfeld dazu. Nun löst er ein Versprechen ein: „Ich hab’ Olli damals gesagt: „Wenn du hier gehen musst oder fertig bist, gehe ich mit“, verrät der 41-Jährige. Gehen muss zwar niemand, doch Marcordes meint, dass er mit seiner Arbeit ein Stück weit fertig ist: „Wir sind vier Punkte vom Spitzenreiter entfernt, könnten also sogar noch den Oberliga-Aufstieg schaffen. Und wir können noch einen weiteren Titel holen.“ Schließlich steht sein Team in der Fairnesswertung der Liga ganz oben.

Nachricht vom Trainer-Aus verbreitete sich blitzschnell

Nicht alle Spieler konnten an der Sitzung am Donnerstagabend teilnehmen. Sie erfuhren jedoch blitzschnell von der Nachricht. „Einige fragten nach dem Warum und Wieso. Als wir ihnen es aber erklärt haben, hat es jeder verstanden.“

Der 42-Jährige hatte befürchtet, irgendwann Motivationsprobleme zu bekommen: „Nach dieser langen Zeit hat man nicht immer Lust, alle zwei Wochen die Bundesstraße 6 nach Hannover oder Hildesheim runter zu fahren. Das habe ich schon als Spieler nur eine Zeit lang mitgemacht – und jetzt weiß ich nicht, ob ich das noch ein weiteres Jahr machen will.“

Sportchef Otte kann den Entschluss „ein bisschen nachvollziehen“

Sportchef Otte kann den Entschluss „ein bisschen nachvollziehen“, wie er sagt: „Vielleicht haben sie auch Angst davor, was sie sportlich noch tun können. Olli und Sascha haben die Jungs gut vorangebracht.“

„Es wird keinen Bruch geben“

Befürchtungen, dass jetzt für den Rest der Spielzeit die Luft raus ist, hegen die zwei „Abgänger“ nicht. „Dafür haben wir viel zu gut zusammengearbeitet – und die Jungs sind zu ehrgeizig, als dass sie sich ihren Ruf kaputtmachen lassen“, unterstreicht der Chefcoach. Und sein „Co“ ergänzt: „Es wird keinen Bruch geben. Dafür ist die Mannschaft charakterlich zu gut drauf und zu stabil.“

Der neue Trainer soll schnell gefunden werden

Unterdessen hat Otte die Suche nach einem neuen Mann für die Erste aufgenommen: „Es gab schon erste Kontakte, denn ein gewisser Zeitdruck besteht“, erläutert Marcordes’ Vorgänger: „Schließlich handelt es sich beim Traineramt um eine sensible Position, auf der alle Vereine früh Klarheit und Planungssicherheit haben wollen.“ Er hofft, dass er bis zum Jahresende Vollzug melden kann.

Fest steht allerdings bereits: Der neue Mann tritt nach den erfolgreichen drei Jahren unter Marcordes ein schweres Erbe an.