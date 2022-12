Marcordes kündigt Ausstieg an: Trainer des TSV Wetschen hört im Sommer auf

Von: Cord Krüger

Chefcoach Oliver Marcordes (links) und sein Co-Trainer Sascha Hegerfeld hören zum Saisonende beim TSV Wetschen auf © Terwey, Fabian

Das ist eine – gelinde gesagt – überraschende Nachricht vom TSV Wetschen: Zum Ende des wohl erfolgreichsten Jahres der Vereinsgeschichte gaben Chefcoach Oliver Marcordes und sein Co-Trainer Sascha Hegerfeld bekannt, dass sie den Landesliga-Dritten nach dieser Saison verlassen werden. „Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören“, erklärte der 42-jährige Marcordes.

Und Hegerfeld ergänzte: „Was wollen wir in der nächsten Serie denn noch mehr erreichen?“ Am Donnerstagabend gaben sie ihren Entschluss in einer Teambesprechung bekannt. Wir werden noch näher berichten.