Marcordes fordert Rückkehr zur Malocher-Mentalität

Von: Cord Krüger

Teilen

Einsatz fraglich: Wetschens Kevin Reinking (r.), hier bei seinem jüngsten Auftritt im Derby gegen Julian Miklis und den TuS Sulingen, hat eine Oberschenkelzerrung. © Krüger

Der Wetschen muss am Samstag im Heimauftritt gegen den eingespielten HSC BW Tündern „alte Tugenden“ auspacken. Einige Stammkräfte fallen zudem noch aus, was die Angelegenheit für den Landesliga-Fünften nicht einfacher macht.

Wetschen – Oliver Marcordes sieht durchaus Parallelen zwischen dem vorherigen und dem künftigen Gegner seines TSV Wetschen. Wenn der HSC BW Tündern am Samstag um 16.00 Uhr beim Tabellenfünften antritt, „kommt eine Mannschaft zu uns, die voll im Rhythmus ist“, nennt Wetschens Trainer den entscheidenden Unterschied zu seinem Team.

„Larifari-Einstellung funktioniert nicht“

Auch die Sulinger seien seit Ende der Winterpause praktisch komplett im Wettkampfmodus, „und dann sehen die technischen Abläufe ganz anders aus“, sieht Marcordes einen Grund, warum seine Mannschaft dem TuS vor gut einer Woche mit 1:3 unterlag. Tündern kassierte erst am Samstag seine erste Niederlage des Jahres, zuvor feierte das Kollektiv der Trainer Tim Piontek und Alexander Stamm vier Siege in der Landesliga und einen im Bezirkspokal. Doch der 42-Jährige fordert jetzt keinen Kunstrasenplatz, wie er Sulingen und Tündern für weitgehend gesicherte Spiele und Trainings zur Verfügung steht, sondern die „Rückkehr zu unseren alten Tugenden: Malochen, was das Zeug hält, Gras fressen, kämpfen – und das geht mit einer Larifari-Einstellung nicht.“

Angeschlagener Reinking: „Wir haben die Qualität“

Sein Mittelfeld-Antreiber Kevin Reinking sieht es ähnlich, hofft jedoch gleichzeitig auf „die nötige Portion Ruhe am Ball. Wir haben noch immer die Qualität, guten Fußball zu spielen – obwohl jetzt wieder einige ausfallen.“

Womöglich auch er selbst. Im Dienstagstraining spürte „Kev“ ein Zwicken im Oberschenkel. „Eigentlich nichts Wildes, aber wenn man so eine kleine Zerrung verschleppt, hat man länger was davon“, weiß der 25-Jährige: „Bei einer Prellung würde ich auf die Zähne beißen, aber bei muskulären Verletzungen bin ich vorsichtig.“

Komplett abgeschrieben hat er die Tündern-Partie für sich wiederum nicht: „Es wäre schön, wenn es noch klappen könnte.“

Hainke wechselt nach Vechta Nach zwei Jahren verlässt Christoph Hainke (26) am Saisonende den TSV Wetschen und schließt sich Weser-Ems-Bezirksligist SFN Vechta an – dies gab der Landesligist am Donnerstagabend via Instagram bekannt. „Wer Christoph spielen gesehen hat und kennt, der weiß, dass er immer alles gegeben hat. Für ihn gab es nur 100 Prozent und mehr“, schrieben die Wetscher über den Flügelspieler, der 2021 vom Barnstorfer SV gekommen war. mr

Lennart Kruse, Lennart Bors und Ramiz Pasiov fehlen hingegen definitiv. Bei Bors besteht der Verdacht auf einen Bänderanriss, Kruses Saison ist wegen eines Kreuzbandrisses gelaufen, sein Innenverteidiger-Kollege Pasiov nutzt die Zwangspause nach seiner Ampelkarte gegen Sulingen für die Familie, die voriges Wochenende durch die Geburt des zweiten Kindes gewachsen ist.

Dafür rücken Aljoscha Wilms nach seinem Bluterguss und Alen Suljevic (bekam nach seinem operierten Fingerbruch eine Schiene) heran. Sie trainierten zuletzt wieder mit der Mannschaft, ihr Einsatz am Samstag käme allerdings zu früh. Die Verteidiger Phil Schwierking und Tino Senkler wären hingegen schon Alternativen. ck