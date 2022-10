Marco Uffenbrink langt zehnmal für Löwen II zu

Von: Cord Krüger

Tempogegenstöße verwertete Marco Uffenbrink am Donnerstagabend reihenweise. Der Rechts- und Linksaußen der HSG Hunte-Aue Löwen II warf zehn Tore. © Krüger

Die Landesliga-Handballer der HSG Hunte-Aue Löwen II zogen in ihrem Heimspiel gegen die HSG Nordhorn II früh davon - und gewannen am Ende mit 33:25. Das gibt Selbstvertrauen für den Auftritt am Sonntag in Bramsche.

Diepholz – Hinten griffig, vorn flink und effizient: Da hatte Mateusz Chylinski nichts zu meckern. „Es lief genau so, wie ich mir das vorgestellt habe“, schilderte der Trainer der HSG Hunte-Aue Löwen II nach dem 33:25 (17:8)-Heimsieg seiner Landesliga-Handballer am Donnerstagabend über die HSG Nordhorn II: „Wir haben eine aggressive Deckung gestellt und die einfachen Tore erzielt.“

Besonders Marco Uffenbrink tat sich im Abschluss hervor: Sieben seiner zehn Treffer erzielte der Mann, der in der Diepholzer Mühlenkamphalle als Rechts- und Linksaußen unterwegs war, über den Tempogegenstoß. Nach der Pause ging er zwar leer aus, weil die Gäste seine jeweilige Seite enger zustellten, „aber dafür hatten wir dann an anderer Stelle Platz“, verdeutlichte Chylinski.

Zu dieser Zeit war die Partie längst entschieden. Die Zweitliga-Reserve ging zwar mit 2:0 in Führung, doch mit Uffenbrinks 1:2 (5.) und dem gehaltenen Siebenmeter von Löwen-Keeper Manuel Pauli gegen Hannes Korte nahmen die Hausherren Fahrt auf: Per Dreierpack stellte Uffenbrink auf 4:2 (8.), Marek Damm und erneut Uffenbrink erhöhten auf 6:2 (10.). Mit seinem ersten von sieben Treffern besorgte Martin Golenia das 9:4 (15.) und später das 12:5 (20.). Bei Dennis Westermanns 18:8 kurz nach Wiederanpfiff stand der erste Zehn-Tore-Vorsprung auf der Anzeigetafel, den die Gastgeber über 21:11 und 26:12 (42.) komfortabel ausbauten. „Danach hat man gesehen, dass bei meinen Jungs die Beine schwerer wurden“, analysierte Chylinski. Doch es reichte. Unter anderem, weil der zum zweiten Durchgang ins Tor gekommene Luca Köhnken genauso stark hielt wie Pauli vor der Pause, Szymon Piechowiak in der Abwehr sowie der vierfache Torschütze Jeldrik Heemann hinten und vorn überzeugten.

„Jetzt hoffe ich, dass wir am Sonntag genau so auftreten“, wünscht sich Chylinski fürs Auswärtsspiel ab 17.00 Uhr beim „sehr kompakten und robusten“ TuS Bramsche. Besonders warnt er vor dessen Top-Shooter Lars Meyer aus dem halbrechten Rückraum, der in seinen drei Einsätzen schon 27-mal traf. Verzichten müssen die Löwen auf die Urlauber Piechowiak und Dominik Krüger, den verletzten Christian Vinke sowie die verhinderten Osman Ahmad und Oliver Heuer.

Löwen II: Pauli (1. Hz.), L. Köhnken (2. Hz.) - Lutz (2), Heemann (4), Ahmad (1), Vinke, Uffenbrink (10/1), Paulick, Damm (4/2), Westermann (5), Golenia (7), Heuer.