Marcel Heyer bleibt in Wagenfeld

Mittelfeldmann sagt Wetschen wieder ab / Wiedemann freut sich auf Thiry

+ Heimkehr: Der Wagenfelder Maris Thiry kommt von den Regionalliga-A-Junioren des JFV RWD Rehden und wagt beim TuS den Sprung in den Herrenbereich. Foto: Krüger

Wagenfeld/Wetschen – Was in einer gut zweieinhalbmonatigen Zwangspause so alles passieren kann! Als Marcel Heyer Anfang März, kurz vor dem Corona-bedingten Fußball-Stopp, dem TSV Wetschen seine Zusage für die neue Saison gab, schwebte „sein“ TuS Wagenfeld als Bezirksliga-Letzter in allerhöchster Abstiegsgefahr. Die Wetscher hingegen standen an der Spitze – Heyers Verbleib im Bezirk schien also gesichert. Nun, nach dem nur noch vom Verbandstag abzusegnenden Saisonabbruch, steht Wetschen praktisch als vorzeitiger Landesliga-Aufsteiger fest. Und der TuS hat den Klassenerhalt geschafft, weil es keine Absteiger geben soll. Nur zwei Gründe, warum der Linksaußen ins Grübeln geriet – und dem TSV jetzt wegen des für ihn zu großen Aufwands in der sechsten Liga wieder absagte.