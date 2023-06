„Maradona hätte mitgeweint“: So feiern Antonio Trucco, Giovanni Esposito und Andre Haßfeld Neapels Titel

Von: Fabian Terwey

Nah dran, aber der große Jubel war ihnen noch nicht vergönnt: Napoli-Fan Antonio Trucco (links) aus Lemförde verfolgte mit seinem Vater Domenico in einer Gasse von Neapel Ende April, wie US Salernitana Neapels vorzeitige Meister-Party crashte. © Trucco

Ihre Wurzeln liegen in Neapel, ihr Herz schlägt für den SSC: Um den Gewinn der langersehnten italienischen Meisterschaft hautnah mitzuerleben, reisten Antonio Trucco aus Lemförde und TSV-Brockum-Knipser Giovanni Esposito extra in die brodelnde Stadt am Vesuv. Im Stadion „Diego Armando Maradona“ und vorm TV-Gerät einer kleinen Pizzeria fieberten die Tifosi live mit. Diese pure Ekstase wollte auch Vereinsmitglied Andre Haßfeld aus Diepholz erleben, doch sein Traum, bei der anstehenden Scudetto-Übergabe live im Stadion dabei zu sein, zerplatzte im proppenvollen Online-Ticketshop.

Lemförde/Quernheim – Ernüchtert blickte Andre Haßfeld am Dienstag auf sein Smartphone. Zwar stand das langjährige Vereinsmitglied des SSC Neapel nicht ganz am Ende der Online-Warteschlange, die Chance, Eintrittskarten für das letzte Spiel des neuen italienischen Fußball-Meisters zu ergattern, zerschlug sich jedoch an Position 120 000. „Da waren 200 000 Leute gleichzeitig auf der Ticket-Plattform. Der Server ist zeitweise zusammengebrochen“, berichtet der Lagerist aus Diepholz vom Chaos am virtuellen Verkaufsschalter: „Schade, ich hätte die Festlichkeiten gerne im Stadion erlebt.“

Tifosi aus dem Norden: Frank Werner (links), Fußball-Spartenleiter der SG Diepholz, mit Andre Haßfeld aus Diepholz im Stadion des SSC Neapel. © Privat

Denn wenn in dem rund 55 000 Zuschauer fassenden Tempel am Sonntag Sampdoria Genua gastiert (18.30 Uhr), werden Napoli-Kapitän Giovanni Di Lorenzo, Starstürmer Victor Osimhen und Meistertrainer Luciano Spalletti endlich den längst gewonnenen Titel überreicht bekommen. Neapel wird dann einmal mehr im Freudentaumel versinken.

Esposito nimmt sich Urlaub und fährt

Welche Emotionen der erste Scudetto-Gewinn nach 33 Jahren bei den Tifosi auslöst, weiß Giovanni Esposito nur zu gut. Der Kreisliga-Knipser des TSV Brockum verfolgt als großer Fan der „Azzurri“ jedes Match im Fernsehen, war für die Matchballspiele seines SSC Ende April extra samt Familie in die brodelnde Hafenstadt am Vesuv gereist. „Ich habe mich frühzeitig um Karten gekümmert und mir zehn Tage Urlaub genommen. Man weiß ja nicht, wann das nächste Mal ist“, erklärt der gebürtige Diepholzer, dessen Eltern aus Neapel stammen: „Wir fahren häufiger mal hin, dreimal war ich diese Saison da. Die Meisterschaft wollte ich unbedingt vor Ort feiern.“

Zwei Espositos und eine Napoli-Ikone: Vater Giovanni (links) und Sohn Cristiano feierten die Meisterschaft des SSC in Neapel. Hier posieren beide daheim in Quernheim mit Fan-Devotionalien, von denen eine die Club-Legende Diego Maradona zeigt. © Privat

Im ersten Anlauf klappte das allerdings noch nicht. Mit seinem 14-jährigen Sohn Cristiano sah der 40-Jährige im nach der verstorbenen Vereinslegende benannten „Stadion Diego Armando Maradona“, wie Derbyrivale US Salernitana die geplante Meisterparty crashte. „Das ganze Stadion war blau-weiß. So habe ich es noch nie gesehen. Als dann kurz vor Schluss das 1:1 gefallen ist, war es wie bei einer Beerdigung“, berichtet Esposito von der vergebenen Chance auf die vorzeitige Meisterschaft.

Trucco schaut das Matchballspiel in einer kleinen Pizzeria

Die erlebte auch Antonio Trucco vor Ort. Für den 43-jährigen Trainer des Lübbecker A-Kreisligisten TuS Stemwede aus Lemförde war es „eine spontane Sache“, nach Neapel zu reisen: „Ich wollte unbedingt hin – auch ohne Karten, habe meinen Papa gefragt. Es war unnormal, was vorm Spiel auf den Straßen los war. Zig Leute mit Flaggen und Bengalos. Alle waren am Toben, am Singen. Eine geile Sache.“ Mit seinem 73-jährigen Vater Domenico verfolgte „Toni“ das Drama in einer kleinen Pizzeria in einer Nebenstraße. „Mein Vater kommt aus Neapel, er war schon kurz vorm Weinen. Es waren so viele Emotionen, als es schon fast so weit war“, gibt Trucco einen Einblick in die Gefühlswelt: „Über das 1:1 war ich am Ende natürlich enttäuscht, es hat sich trotzdem gelohnt, da gewesen zu sein.“

Blau-weißes Fahnenmeer in der brodelnden Stadt am Vesuv: Neapel feiert die Meisterschaft in der Seria A, Giovanni Esposito vom TSV Brockum ist live dabei. © Esposito

Nur vier Tage später verfolgte Trucco den Titelgewinn mit seinem Freund Haßfeld zu Hause in Lemförde im Fernsehen. Das 1:1 bei Udinese genügte zum vorzeitigen Titelgewinn. Zeitgleich in Neapel kullerten bei Staplerfahrer Esposito die Freudentränen: „Das Spiel habe ich in der Ferienwohnung mit meinem Sohn im Fernsehen geguckt.“ Nachdem er beim 0:1 noch „kurz vorm Herzinfarkt“ gestanden hatte, schnappte er sich nach dem 1:1 Cristiano und machte sich für die Meistersause auf ins 15 Autominuten entfernte Zentrum. „Jedes Dorf auf dem Weg dahin war blau-weiß“, schwärmt Esposito: „Die Stadt stand Kopf. So viele Leute auf einem Haufen habe ich noch nie erlebt. Autokorso, Feuerwerk, Tränen – richtig geil. Wenn Maradona noch leben würde, hätte er mitgeweint.“

Bis 2 Uhr nachts feierten Vater und Sohn inmitten des Fahnenmeers, der Bengalos und der hupenden Autos und Roller in den proppenvollen Straßen. „Seitdem ist bei jedem Spiel Ausnahmestand“, sagt Esposito. Noch einmal an diesem Sonntag.

Liveübertragung im Radio, Taxifahrer Luigi und Salzduschen - Napoli-Fan Antonio Trucco erlebte seine erste Meisterschaft im Alter von zehn Jahren. Er erinnert sich: „Ich war jeden Sonntag auf dem Dielinger Klei. Da habe ich die Spiele auf der Mittelwelle im italienischen Radio angehört. Der Empfang dort war besonders gut.“

- Der gebürtige Lemförder Andre Haßfeld begeistert sich seit den Neunzigern für die Serie A. Deutsche Legionäre wie Weltmeister Lothar Matthäus bei Inter Mailand machten die italienische Liga hierzulande populär, und „weil 90 Prozent der Italiener in Lemförde Neapel-Fans“ sind, schlägt auch „Haschis“ Herz seitdem für den SSC.

- Die erste Neapel-Reise unternahm Haßfeld 2016 mit Freund Trucco. Nach dem Heimspiel gegen Juventus Turin „dachte ich, durch dieses Verkehrschaos rund um das Stadion kommen wir nie zurück zum Hotel. Roller überall. Ein Taxifahrer kannte zum Glück einen Schleichweg über die Berge. Er war so begeistert, uns was von seiner Stadt zeigen zu können, und hat bei 180 km/h Selfies mit uns gemacht. Immer wenn ich in Neapel bin, rufe ich ich ihn an und fahre mit ihm.“

- Reisen zu Neapel-Spielen unternimmt Haßfeld aber auch mit Dennis Jensen (Spielertrainer der Bundesliga-Squasher der SG Diepholz) und Frank Werner (Fußball-Spartenleiter der SG Diepholz): „Wir waren schon in Bergamo, Udine, Salerno und Vicenza.“

- Besonders angetan hat es Haßfeld in Neapel die Bar Nilo mit Maradona-Schrein. Darin befindet sich auch ein Haar, eingepackt in einer Tüte: „Der Besitzer erzählt jedem die Geschichte, dass er das von Maradona hat, als er mal als Fan auf einer Europacup-Reise im Flieger mitdurfte.“

- Wie für Napoli-Fans typisch, ist auch Trucco abergläubisch. Freund und TuS-Lemförde-Coach David Schiavone bestreut er deshalb vor direkten Duellen mit dessen Lieblingsclub AC Mailand schonmal mit Salz. „Das verteibt die bösen Geister“, erklärt Trucco und lächelt.