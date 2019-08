Mannschaft des RRV Schwarme jubelt

Schwarme - Von Sonja Rohlfing. Vor heimischer Kulisse triumphierte jetzt der Reit- und Rennverein Schwarme im Mannschaftsspringen. Vor einer Woche hatten sich die Springreiter im benachbarten Hilgermissen schon warm geritten, jetzt holten sie erneut die goldenen Schleifen im Team-Wettbewerb. Das waren aber nicht die einzigen Platzierungen, die die Pferdesportler des RRV Schwarme auf ihrem eigenen Turnier mit nach Hause nahmen.

Mia Haftendorn, Maja Werner, Jost Witte und Rebekka Markwart vom RRV Schwarme setzten sich im Team-Springen auf E/A*-Niveau gegen das Trio Philipp, Felix und Friedrich Quast vom RV Heiligenfelde durch. „Wir haben erstmals wieder einen Teamwettbewerb ausgeschrieben“, erklärte Kendra Peters. „Das ist gut für den Teamgeist, die Kids haben ihren Spaß, und es ist zudem spannend“, verdeutlichte die Vereinssprecherin.

Für den Gastgeber punkteten mit Platzierungen in den Einzelwettbewerben außerdem Sebastian Apmann, Franziska Rinne, Günther Friemel, Kendra Peters, Jost Witte, Rebekka Markwart, Mia Halftendorn, Melina Marie Neumann, Maja Werner und Trimailin Meyer. Auch die jüngsten Reiter des Vereins erwiesen sich als zuverlässige Schleifensammler in den Reitwettbewerben.

Die Generation des vereinseigenen Nachwuchses davor habe inzwischen erfolgreich den Sprung in die Klasse A geschafft, freut sich Kendra Peters. Was nun an Nachwuchs nachkomme, sei nur noch vereinzelt. „Es gibt viele, die reiten wollen, wenn es dann aber darum geht, ein eigenes Pony anzuschaffen, wird es schon dünn“, stellt sie fest. Einen Hauptgrund sieht die Reiterin neben der finanziellen Belastung in dem Zeitaufwand für ein eigenes Pferd: „Das hält viele ab.“

Das abschließende M*-Springen mit Stechen war am Abschlusstag fest in der Hand der Profireiter. Es siegte Marcell Müller vom RFV Harsum. Der Martfelder lieferte auf der Stute Simona Adelheid Z eine fehlerfreie Runde in 31.21 Sekunden ab. Rand zwei und drei sicherte sich Ivan Dimitrov Ivanov vom RV Oldenburger Münsterland. Der in Thedinghausen bei Hilmar Meyer reitende Bulgare blieb ebenfalls fehlerfrei. Auf Cincinnati benötigte er 33.73 Sekunden. Auf Cora stoppte die Zeit bei 34.71 Sekunden.

Im Hauptereignis auf dem Dressurplatz fehlten Uwe Stradtmann vom RFV Diek-Bassum 0,151 Prozent zum Sieg. Mit 68,409 Prozent gewann Laura Hellwinkel (PSG Branstedt an der Aller) auf Fürstin Gracia die M*-Dressur mit 29 Startern. Der Bassumer erreichte auf F.B.I 68,258 Prozent. Dritte wurde Franziska Richter vom RV Heiligenfelde auf Dan Disney (67,727 Prozent). Ihre Vereinskollegin Manuela Musche holte auf Daddy’s Delight Rang vier (67,576).

Ausgerechnet die Reiter der M*-Dressur waren es, die einen heftigen Schauer abbekamen. „Es hat 17 Liter auf den Quadratmeter geregnet. Eigentlich warten ja alle auf Regen, aber eine Stunde später wäre besser gewesen“, berichtet Kendra Peters. Zu den Turniertagen zieht die Vereinssprecherin ein positives Resümee. 31 Prüfungen auf zwei Plätzen standen an drei Tagen auf dem Programm.

„Durch Nachnennungen sind wir noch auf über 1 000 Startplatzreservierungen gekommen. Und das an einem vollen Turnierwochenende mit vielen Möglichkeiten“, erklärte Kendra Peters. Die Starterfüllung sei gut gewesen. „Es läuft“, strahlte die Springreiterin.