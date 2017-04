Mannschaft froh, dass Rieken in Barnstorf an Bord bleibt

DIEPHOLZ - Von Matthias Borchardt. Die knapp dreiwöchige Osterpause tat den Oberliga-Handballern der HSG Barnstorf/Diepholz gut: Vor 250 Zuschauern in der Diepholzer Mühlenkamp-Halle schlugen sie gestern Abend den Tabellenvierten TV Cloppenburg auch ohne die beiden verletzten Leistungsträger Kamil Chylinski (Bänderriss im Sprunggelenk) und Raul-Lucian Ferent (Bänderverletzung im Fuß) mit 33:26 (18:11).

Bereits vor der Begegnung fiel eine wichtige Personalentscheidung. „Ich habe reichlich überlegt, mache aber weiter“, sagte Barnstorfs Trainer Dag Rieken und ergänzte: „Das Team als solches steht im Vordergrund.“ Der 47-Jährige hatte schon von der Mannschaft positive Signale bekommen: „Das Verhältnis ist voll in Takt.“ Das bestätigt auch Kapitän Cedric Quader: „Die Mannschaft hat die Entscheidung von Dag Rieken befürwortet.“ Der B-Lizenz-Inhaber, der auch andere Angebote hatte, geht mit der HSG Barnstorf/Diepholz in seine dritte Saison.

Wie sieht es mit Zu- und Abgängen aus? „Personell wird noch etwas passieren – wir streben einen Verjüngungsprozess an“, unterstreicht Rieken, der allerdings noch keine Namen verraten wollte. Erst wenn der Kader für die Saison 2017/2018 steht, dann nennt der Wildeshauser Pädagoge ein „realistisches Ziel“. In einem Punkt herrscht bei ihm Klarheit: „Um ganz oben mitzuspielen, müssen wir dafür auch die Mannschaft haben.“

Zum Spiel: Beide Mannschaften leisteten sich in der Anfangsphase im Angriff technische Fehler. Stefan Beljic und Kevin Heemann sorgten mit zwei Treffern für eine 4:2-Führung (6.), die der Serbe Beljic mit seiner dritten „Bude“ auf 6:3 (9.) ausbaute. Die Hausherren packten weiter aggressiv in der 3:2:1-Deckung zu, kamen zu Ballgewinnen. HSG-Torhüter Frederik Hohnstedt erwies sich als Rückhalt, wehrte einige Bälle ab. In einer guten Phase erhöhten Bastian Carsten-Frerichs, Martin Golenia, Arunas Srederis und Andrius Gervé mit vier Treffern in Folge von 8:5 (11.) auf 12:5 (16.). Wladislaw Gerasimow verkürzte zwar auf 10:14 (22.), doch die Barnstorfer legten vier Tore zum 18:10 (29.) nach. Bei den Cloppenburgern sorgten lediglich die Rückraumakteure Tobias Freese (8) und Jannis Koellner (4) für Gefahr.

Nach dem Wechsel traf zwar Heemann zum 20:12 (33.), aber danach bauten die Gastgeber ab, kassierten fünf Treffer in Folge zum 17:20 (39.). Beljic erzielte das 21:17 (40.). Wenig später sah Barnstorfs Mittelmann Steffen Brüggemann nach einem Foul an Jannis Koellner die Rote Karte. Spannung kam noch einmal auf, als Freese die Südoldenburger auf 22:24 (51.) heranbrachte. Doch danach unterliefen ihnen Fehler. Mit drei Gegenstoß-Toren sorgte der Tabellensechste wieder für klare Verhältnisse – 27:22 (52.). Spätestens beim 30:22 (54.) durch Palevicius war die Partie gelaufen.

„Wir waren klar die bessere Mannschaft, haben verdient gewonnen“, freute sich Rieken über den zwölften Sieg. Bei der HSG überzeugten Rechtsaußen Laurynas Palevicius (10/1) und Rückraumakteur Stefan Beljic (9), die gemeinsam 19/1 Tore erzielten.