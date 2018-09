Ein Mann für alle Fälle: Fritz Wessel ist für den TSV Bramstedt Gold wert

Bramstedt - Von Nicolas Tréboute. Gut gelaunt sitzt Fritz Wessel am Vormittag auf der Bramstedter Tennisanlage und schaut zufrieden drein. Gerade hat der 66-Jährige seine sonntägliche Tenniseinheit hinter sich gebracht. Doch damit ist der Tag für ihn noch lange nicht gelaufen. Am Nachmittag sorgt der gebürtige Högenhauser dafür, dass die Zuschauer des Fußball-Kreispokalspiels zwischen dem TSV Bramstedt und dem SV Mörsen-Scharrendorf nicht verdursten müssen. „Wer rastet, der rostet“, sagt Wessel und ist mit dieser Einstellung so etwas wie die gute Seele des Vereins.

Denn Wessel packt im Club überall dort an, wo er gebraucht wird und hat dementsprechend eine lange Liste an Aufgabenbereichen und Tätigkeiten angesammelt, seitdem er 1987 in den TSV eintrat: zweiter Vorsitzender (von 1993 bis 1998 und 2004 bis 2009), Leiter der Badmintonsparte (seit 1991), stellvertretender Spartenleiter Tennis sowie Mitwirkung bei der Abnahme des Sportabzeichens stehen bis jetzt schon in seiner Ehrenamts-Vita. Doch damit nicht genug: Auch für die Fußballsparte steht Wessel seinen Mann, kreidet die Plätze vor den Heimspielen und wirkt an den Spieltagen im Service-team mit. Auch die monatliche Altpapiersammlung organisiert er seit 1993.

„Er ist einfach immer da, wenn er gebraucht wird“, lobt der Vorsitzende des TSV Bramstedt, Reinhard Simon, den ehemaligen Angestellten des Katasteramtes Syke. So kam Wessel auch zu der Aufgabe, die Plätze für die Fußball-Kreisligamannschaft zu kreiden. „Mein Vorgänger kam am Spieltag einige Male zu spät, um den Platz zu präparieren“, erinnert sich der 66-Jährige. Wessel sprang ein und übernahm die Aufgabe dann fest: „Ich hab‘ es dann ja sowieso schon gemacht“, erklärt er lapidar.

Pro Woche sechs bis zehn Stunden auf der Anlage

Doch sein Einsatz geht weit über das normale Maß hinaus. Geschätzte 120 Arbeitsstunden hat Wessel in die Fertigstellung der Tennisanlage investiert. Pro Woche ist er sechs bis zehn Stunden auf der Anlage des TSV unterwegs. Zusätzlich spielt er selbst noch je einmal pro Woche Badminton und Tennis. Letzteres bis vor vier Jahren sogar noch in der Ü-30-Mannschaft. „Dann musste ich einsehen, dass ich da nicht mehr mithalten kann“, berichtet er: „Auch wenn ich schon fast mein ganzes Leben aktiv Sport betreibe.“

Den Einsatz für seinen Verein will der Bramstedter nicht an die große Glocke hängen: „Schließlich bin ich mit 54 in den Vorruhestand gegangen. Also habe ich auch die Zeit, um die Aufgaben, die anfallen, zu erledigen.“ In Bramstedt gefällt Wessel vor allem, dass alle Mitglieder an einem Strang ziehen: Teamarbeit wird hier groß geschrieben.“ Dazu trägt auch bei, dass jedes Vereinsmitglied verpflichtet ist, im Monat fünf Stunden für Arbeitseinsätze aufzubringen.

„Wir investieren hier viel Zeit“

Falls in diesem Bereich einmal nachgelassen wird, scheut sich Wessel auch „nicht davor, unangenehme Dinge anzusprechen“, hebt Simon eine besondere Qualität seines Mannes für alle Fälle hervor. Als sich die Kreisligamannschaft der Fußballsparte im vergangenen Jahr nicht für das Sportabzeichen anmeldete, wandte sich Wessel an den Trainer. In diesem Jahr baute Coach Sascha Feldt das Sportabzeichen in das Trainingsprogramm der Vorbereitung ein.

„Wir investieren hier viel Zeit. Da möchte man auch manchmal eine Gegenleistung bekommen“, sagt Wessel, der auch eine vom Verein angebotene Tennis-AG für Schulkinder leitet. Dann trainiert er zwölf Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren. „Und das, obwohl ich selbst nie Trainerstunden genommen haben“, erzählt der Pensionär. Und was wäre, wenn all die Aufgaben bei seinem TSV wegfallen würden? „Dann hätte ich auf jeden Fall mehr Zeit“, sagt Wessel augenzwinkernd.

Wenn er sich zur Abwechslung nicht auf der Bramstedter Anlage einbringt, fällt dem passionierten Sportler noch lange nicht die Decke auf den Kopf. Mit zwei Grundstücken, dem heimischen Gemüsegarten und Holzsägen im Winter hat Wessel immer gut zu tun. „Da spannt mich meine Frau schon ausreichend ein. Keine Sorge“, berichtet er grinsend.