Brinkum-Manager Bender erklärt das Gabel-Aus und spricht über Spieler-Freigaben

Von: Felix Schlickmann, Gerd Töbelmann

Es herrscht Eiszeit: Jörg Bender (im Bild) und sein Ex-Trainer Mike Gabel hätten durchaus im Besseren auseinander gehen können. © Töbelmann

„Das Band ist zerschnitten“ zwischen Jörg Bender und Mike Gabel. Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub spricht der Manager des Brinkumer SV über das Aus des Trainers und Freigaben für abwanderungswillige Spieler. Neu-Coach Kevin Köhler fokussiert sich auf seine Aufgabe.

Brinkum – Den großen Knall beim Brinkumer SV hat auch Jörg Bender gehört. Der Manager des Fußball-Bremen-Ligisten verabschiedete sich direkt nach dem Jahresabschluss beim FC Oberneuland (1:5) vor anderthalb Wochen in den Urlaub – und kennt den brisanten Kündigungs-Brief an (Ex-)Trainer Mike Gabel „erst seit gestern“.

Es sei „ohne Frage nicht glücklich mit dem schriftlichen Weg“ gewesen, betont Bender: „Dass man eigentlich einen anderen Weg gehen sollte, ist uns klar.“ Doch seine Kollegen hätten diese Entscheidung getroffen, dem Manager selbst war im Vorfeld der FCO-Partie lediglich klar gewesen, dass es mit Gabel nicht weitergehen würde. „Mike hat mich aus der Mannschaftsgruppe bei Whatsapp entfernt, ich hatte also keinen Kontakt mehr zum Team“, berichtet Bender von Unstimmigkeiten mit dem Trainer: „Beim Spiel hat er mir den Handschlag verweigert und mich nicht wirklich begrüßt. Es war also klar, dass das Band zerschnitten ist.“ Mit dem anstehenden Urlaub habe er sich gesagt, dass es „auch andere Verantwortliche im Verein“ gebe und er als Manager „nicht mehr bereit“ sei, „alles zu schultern“. Der Brief an Gabel wurde vom Vorstandsvorsitzenden Thomas Willmann unterschrieben.

Trainerwechsel als Antwort auf zwei Fragen

Die Entscheidung selbst habe vor allem sportliche Gründe, erklärte Bender. „Wir haben eine Saison, mit der keiner zufrieden ist“, betont er, auch einen „Aufschwung“ habe er nach dem Schwachhausen-Spiel (inklusive Gabel-Explosion, wir berichteten) nicht gesehen. „Ja, man gewinnt mal ein Spiel gegen den Tabellenführer Vegesack 1:0, aber wir hätten zur Pause auch 0:3 hinten liegen können“, findet Bender: „Wir werden nicht absteigen. Aber du hast gar keine Chance mehr, oben ranzukommen. Das hat man auch in Oberneuland gesehen, eine Mannschaft hat sich weiterentwickelt, die andere nicht.“

Also stellten sich zwei Fragen. „Wie bekommen wir die Kurve?“, überlegten Bender und Co., und „was machen wir, wenn wir noch einen Ausraster von Mike haben, wie nach Schwachhausen?“ Die Antwort auf beides war ein Trainerwechsel.

Köhler gerät „ein bisschen zufällig“ ins Brinkumer Visier

„Wir hatten die Situation, dass Kevin Köhler frei ist“, sagt Bender mit Blick auf den Rücktritt des Trainers beim Liga-Konkurrenten TuS Komet Arsten: „Dann wurde sein Name von außen ins Spiel gebracht, es war ein bisschen zufällig. Ich kannte ihn aber auch. Seine Vita hat uns überzeugt.“

Wichtig ist Bender zu betonen, dass anders als von Gabel vermutet „nichts hinter dem Rücken von jemandem“ passiert ist. Das hätte auch Köhler nicht gewollt. „Ich würde es selbst nicht mögen, hinter dem Rücken eines Trainerkollegen am Stuhl zu sägen“, unterstreicht der „Neue“, „und das haben wir auch nicht gemacht.“

Kein Hintergedanke beim Besuch in Vegesack

Entsprechend sei sein Besuch beim Brinkumer Coup in Vegesack zufälliger Natur gewesen. „Ich habe mir auch Hemelingen und Schwachhausen angeschaut“, erzählt Köhler, der nach seiner fünfwöchigen Fußball-Pause nach dem Aus in Arsten wieder „rauskommen“ wollte: „Man möchte Fußball gucken, man möchte mit Leuten schnacken. Da war Vegesack gegen Brinkum einfach eine interessante Paarung.“

Später setzten sich die beiden Parteien dann „unverbindlich“ zusammen, schildert Bender. „Wir haben uns erst getroffen, als klar war, dass es mit Mike in Brinkum nicht weitergeht“, betont Köhler. Die Mannschaft hätten die Verantwortlichen bei dieser Entscheidung „bewusst nicht noch mal gefragt, weil wir die Meinung ja kannten“, erklärt Bender.

Bender wird Spielern „keine Freigaben“ erteilen

Einige Spieler fühlten sich jedoch hintergangen und reichten – auch, weil ihnen zusätzlich die Art des Gabel-Rauswurfs nicht gefiel – ihre Kündigungen ein. Bender stellt jedoch klar, entgegen des Wunsches seines ehemaligen Trainers, „keine Freigaben“ zu erteilen: „Du verpflichtest dich ja, für einen Verein zu spielen – egal, wer Coach ist.“ Winterwechsel seien schließlich „nur angedacht, wenn ein Spieler weniger eine Rolle spielt, dass er dann gehen kann“, erklärt der Manager: „Aber das ist kein Wechselzeitraum, wo man einen Wutwechsel vollziehen kann. Das schadet ja auch dem Verein.“

Brinkums Berater Dieter Burdenski mischt sich bei diesem Thema nicht ein. Er stellte am Dienstag erneut klar, „dass ich nicht für das Tagesgeschäft zuständig bin. Ich habe noch keinen Trainer geholt oder ihn entlassen. Das gilt auch für Spieler. Das ist Sache der handelnden Personen. Ich bin dafür zuständig, dass die Rahmenbedingungen stimmen.“

Berater Burdenski dankt Gabel und appelliert an die Mannschaft

Einen Appell richtet der 72-Jährige dennoch an die Mannschaft: „Die Spieler, die jetzt vielleicht aufhören wollen, müssen sich selbst mal fragen, ob sie denn nicht auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass es sportlich nicht nach Wunsch gelaufen ist.“ Denn für Burdenksi ist – obwohl er nicht an eine Abstiegsgefahr glaube – ebenfalls „ganz klar: Die Situation ist nicht so, wie sich das alle gewünscht haben“. Er bedankt sich dennoch „bei Mike Gabel, der dreieinhalb Jahre lang überwiegend erfolgreich gearbeitet hat“.

Das soll Köhler nun fortführen. „Wir haben viel Arbeit vor uns“, weiß der 33-Jährige: „Aber ich freue mich auf dieses halbe Jahr, das ein Stück weit Vorbereitungszeit auf die nächste Saison sein wird. Die Jungs können mich kennenlernen, und ich kann sie kennenlernen.“ Der Job in Arsten habe ihn am Ende „ausgelaugt, ich war müde“. Doch nun ist die Lust „wieder voll da“, betont Köhler.

Auch Stolp hört auf Auf Robert Stolp kann Brinkums neuer Coach Kevin Köhler nicht zählen. Der Co-Trainer wird den BSV – wie Mike Gabel und Kevin Artmann – verlassen. „Ich mache nicht weiter. Vor allem deshalb, weil der Stil der Entlassung von Mike nicht in Ordnung war“, erklärt Stolp, der nun mehrere Optionen für die Zukunft hat. „Bei meinem Heimatverein OT Bremen kann ich sofort im Jugendbereich was machen“, verrät der 42-Jährige: „Es kann aber auch sein, dass ich ein halbes Jahr Pause einlege.“ Diese sollte aber nicht zu lange dauern, denn mit einem Schmunzeln schiebt Stolp hinterher: „Meine Frau hat mir gesagt, dass ich mir unbedingt was Neues suchen soll...“