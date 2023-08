Köhlers Chance in Brinkum endet noch vor der Saison

Von: Felix Schlickmann

Teilen

An der Seitenlinie des Brinkumer SV wird Kevin Köhler ab sofort nicht mehr zu finden sein. © Schlickmann

Kevin Köhler ist Geschichte beim Brinkumer SV. Manager Jörg Bender äußert sich zu den Gründen für die Entlassung des Trainers, der ebenfalls einiges zu berichten hat.

Brinkum – Am Schluss stand eine Entscheidung, die Jörg Bender als „die schwerste meines Lebens im Fußball“ beschreibt. Eine Entscheidung, die sich gegen einen Fußballtrainer richtet – und nicht gegen einen Menschen, wie der Manager des Brinkumer SV betont. Und eine Entscheidung, für die es „keinen gravierenden Grund“ gibt, gesteht Bender. Und dennoch: Kevin Köhler ist raus beim Bremen-Ligisten. Ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt und fünf Tage vor Saisonbeginn!

„Die Vorbereitung ist nicht so gelaufen wie gewünscht“, erklärt Bender: „Die Spiele waren nicht so, dass wir in Euphorie verfallen sind. Und das mit einer Mannschaft, die der Trainer zusammengestellt hat. Die, glaube ich, wirklich gut besetzt ist. Und dann ist es mein Job zu fragen, was los ist. Es gab viele kleine Baustellen, die dem Verein klargemacht haben: Wir haben Bedenken, dass es funktioniert.“ Auch aus der Mannschaft seien „Signale“ gekommen, also „versuchen wir einen neuen Weg, bevor wir nach drei oder vier Spielen die Entscheidung treffen“, meint der Manager: „Das gefällt mir gar nicht, aber wir mussten irgendwas machen. Es wird sich zeigen, ob das richtig war.“

Vereins-Versprechen lässt Köhler weitermachen

Weiter geht Bender nicht ins Detail. Das übernimmt der geschasste (und gefasste) Köhler, der „keine Schlammschlacht“ lostreten, aber seine Sicht darlegen möchte – und dabei deutlich wird. Zunächst spricht er über seinen Einstieg beim BSV: „Du findest etwas vor, das du dir in deinen schlimmsten Albträumen nicht hättest vorstellen können.“ Der Rauswurf von Vorgänger Mike Gabel habe „einen riesigen Rattenschwanz nach sich gezogen“, erklärt Köhler: „Die Bedingungen, das Spielermaterial, die Motivation, aber auch die Organisation – alles war richtig schlecht für einen Fünftligisten.“ Er sei sich „sicher, dass viele Trainer da schon in den Sack gehauen hätten“. Doch eine klare Aussage des Vereins habe ihn das schwere erste halbe Jahr überstehen lassen. „Es ging nur darum, durch die Rückrunde zu kommen, die Liga zu halten. Ab der neuen Saison sollte meine Arbeit bewertet werden“, berichtet der 34-Jährige.

Also setzte er sich an die Kaderplanung und stellte – mit dem als Berater hinzu gekommenen Dorian Willms – eine Mannschaft zusammen. Ganz im Sinne der vom Verein vorgegebenen Neuausrichtung, mehr auf Spieler zu setzen, die den Brinkumer SV kennen und aus der Umgebung stammen. „Wir haben 20 neue Leute geholt“, erinnert Köhler: „Dass dann eine Vorbereitung mal nicht ganz sauber läuft, dürfte mehr als normal sein.“

Kein Kontakt zu Bi Ria Eine Woche hat Iman Bi Ria seit seiner Rückkehr aus dem Urlaub gereicht, um festzustellen, dass er gerne „zeitnah wieder etwas machen möchte“ – also einen Trainerjob übernehmen. Mit dem Brinkumer SV hat er allerdings noch „kein Gespräch“ gehabt, berichtet der 38-Jährige, der nach der vergangenen Saison beim TuS Sulingen ausgestiegen war: „Ich habe es gehört, gelesen – mehr aber nicht.“ Es sei jedoch „alles möglich“, sagt Bi Ria: „Ich wohne da, habe selbst da gespielt, kenne Dieter (Burdenski, Brinkums Berater) sehr gut, er ist in Werders Traditionself unser Trainer. In Brinkum kann man immer was machen, wenn es passt.“

Zumal die Besten der Besten bei derartigen Bedingungen schwer zu überzeugen seien. „Man kann nicht glauben, dass man als Brinkumer SV eine große Nummer ist und deshalb automatisch alle Spieler bekommt“, meint Köhler: „Da muss man vom hohen Ross runterkommen. So viele Vereine um dich herum – vor allem auch in Niedersachen – haben bessere Bedingungen.“ Das hatte auch Gabel beklagt.

„Du hattest überall im Umfeld neue Baustellen, mit denen ein Trainer sich eigentlich gar nicht auseinandersetzen darf: keine Bälle beim Training, keine Bänke fürs Mannschaftsfoto. Und als unser Betreuer Nico (von Rönn, d. Red.) die Trikots nicht mehr waschen wollte, habe ich es gemacht. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, du musstest überall hinterhergehen“, schildert Köhler: „In diesem Verein herrscht eine Kultur des Nichtstuns und des Meckerns. Und dann den Anspruch zu haben, oben mitzuspielen – das passt einfach nicht.“

Dorian Willms übernimmt interimsmäßig

Trotz allem habe er sich auf die Saison gefreut. „Ich mag halt die Jungs“, betont der A-Lizenz-Inhaber, dem „jegliches Verständnis“ für die Entlassung kurz vorm Saisonstart fehlt. Auch die Art und Weise mache ihm zu schaffen. „Ich weiß, dass von den Jungs niemand auf die sportliche Leitung zugegangen ist und sich beschwert hat, sondern es wurde nach negativen Stimmen gesucht. Und du wirst bei jedem Trainer Spieler finden, die negativ reden, weil sie nicht genug Spielzeit bekommen oder so“, erklärt Köhler: „Das dann als Anlass zu nehmen, um zu sagen: ,Es gibt kritische Stimmen innerhalb der Mannschaft‘, finde ich ein bisschen hart.“ Zudem habe es „kein Gespräch“ mit Verantwortlichen gegeben, in dem ihm mitgeteilt worden sei: „Das und das muss sich ändern.“ Bloß ein Anruf mit der Info über den Rausschmiss, sagt Köhler.

Vorerst übernimmt nun Willms. „Dorian macht es interimsmäßig, weil er den einen oder anderen Spieler kennt“, meint Bender: „Ansonsten müssen wir gucken. Es gibt keinen Schrank, den wir aufmachen können – und da stehen zehn Trainer. Wir haben gar nichts geplant.“

Der Brinkumer SV beweist zum zweiten Mal innerhalb knapp eines Jahres schlechten Stil bei einer Trainerentlassung. Ein Kommentar von Felix Schlickmann. Kevin Köhler und Mike Gabel sind zwei ganz unterschiedliche Typen. Der eine (Köhler) ist eher ruhig, sachlich und analytisch, der andere (Gabel) kann schon mal aufbrausend werden, wenn ihm etwas nicht passt. Seit Montag eint die beiden etwas, das keiner gerne in seinem Lebenslauf stehen hat: Sie wurden bei einem Fußballverein entlassen. Beide beim Brinkumer SV. Und beim Blick auf die – getreu ihrer Art verschieden vorgetragenen – Geschichten fällt auf, dass sie noch etwas gemeinsam haben: Ihr Rauswurf gleicht sich in vielen Punkten.

Köhler und Gabel – beide haben die – für einen Fünftligisten, wohlgemerkt – katastrophalen Bedingungen angeprangert. Trainer, Sportlicher Leiter, Betreuer in Personalunion – das ist für jemanden, der auch noch einen regulären Job und Familie hat, im Grunde nicht zu schultern. Gabel war im Zuge seiner Vertragsverlängerung im vergangenen Sommer Hilfe in Form eines externen Sportlichen Leiters versprochen worden. Der kam aber nie.

Beide Entlassungen waren mindestens unschön. Denn nicht nur, dass Köhler in keinem Gespräch mitgeteilt wurde, dass sein Job auf dem Spiel stehen könnte – der 34-Jährige hat zudem die an ihn gestellten Anforderungen erfüllt: den Klassenerhalt sowie den mühsamen Kaderumbau im Sinne einer größeren Vereinsbindung. Ihn nun nach einem derartigen Umbruch ausschließlich anhand von Eindrücken aus der Vorbereitung vor die Tür zu setzen, lässt nicht nur Sinn, sondern auch Anstand vermissen.

Als Gabel sein Aus, das die sportliche Leitung entgegen anderer Absprachen vorangetrieben hat, ebenfalls ohne persönliches Gespräch und per Brief mitgeteilt wurde, verließen die Spieler in Scharen einen Club, der den Anspruch hat, groß zu sein und oben mitzuspielen – mit seinen Leuten aber offensichtlich umgeht, wie er will.

Köhler zu feuern, war die zweite fragwürdige Trainerentscheidung innerhalb eines knappen halben Jahres und vielleicht ein weiterer Schnitt ins eigene Fleisch.