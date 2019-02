Manager Bender stapelt tief: Brinkum zum Rückrundenstart zum Habenhauser FV

Brinkum - Über zwei Monate mussten die Fußballer des Brinkumer SV ohne Pflichtspiel zubringen. Nun hat das lange Warten endlich ein Ende. Am Wochenende startet der amtierende Bremen-Liga-Meister in die herbeigesehnte Rückrunde, tritt am Sonntag um 15.30 Uhr beim Tabellenzwölften Habenhauser FV an.

Und die Vorfreude könnte nicht größer sein. Zumal auch zwei alte Bekannte aufeinander treffen. Denn sowohl BSV-Coach Dennis Offermann als auch Habenhausens Übungsleiter Wilco Freund verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. Vor nicht allzu langer Zeit trainierten beide zusammen noch den damaligen Landesligisten TSV Etelsen.

So weit, so gut. Viel wichtiger dürfte dem Brinkumer Coach, der das Training bereits Anfang Januar wieder aufgenommen hatte, jedoch sein, dass seine Kicker eine bärenstarke Vorbereitung gespielt haben. Der BSV verlor keines seiner fünf Testspiele. Davon konnte Freund nur träumen. Die größte Enttäuschung musste er erst kürzlich hinnehmen, als seine Spieler am vergangenen Wochenende vom Bezirksligisten SC Twistringen mit 0:7 (!) aus dem eigenen Stadion am Bunnsackerweg geschossen worden waren.

„Das war unterirdisch schlecht von uns. Mit Fußball hatte das nur wenig zu tun. Selbst die einfachsten Dinge haben nicht funktioniert“, musste sich Habenhausens Trainer eingestehen. Wenn der HFV gegen Brinkum nicht erneut unter die Räder kommen will - bereits das Hinspiel hatte die Freund-Elf im August mit 1:6 verloren - bedarf es einer enormen Leistungssteigerung.

Habenhausens Probleme spielen dem BSV natürlich in die Karten. Auch wenn Brinkums Manager Jörg Bender die Situation beim kommenden Gegner nicht überbewerten will: „Ich gehe eher davon aus, dass sie nun die Jetzt-erst-recht-Mentalität an den Tag legen. Wir sind auf jeden Fall gewarnt, auch wenn wir als haushoher Favorit in das Duell gehen.“ Doch allzu große Sorgen sollten sich Bender und Co. nicht machen. Der letzte Sieg des HFV gegen Brinkum resultiert aus dem Dezember 2014.

Zumal sich bei den Brinkumern - auch dank der Wintertransfers - die Personallage enorm entspannt hat. Bis auf die Langzeitverletzen wie Jannik Bender (Patellasehnenentzündung) und Maximilian Wirth (Knieprobleme) stehen alle Spieler zur Verfügung. Bender: „Wenn wir die Sache konzentriert angehen, dann bin ich mir auch sicher, dass wir den Platz als Sieger verlassen.“

jdi