Brinkumer SV: Manager Bender stärkt Trainer Bi Ria nach Brandrede den Rücken

Der Manager steht hinter dem Trainer. Jörg Bender vom Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV sagt Trainer Iman Bi Ria nach dem 0:3 gegen den SC Vahr Blockdiek seine volle Unterstützung zu. Der Coach hatte nach der „Arbeitsverweigerung“ seines Teams „personelle Konsequenzen“ angekündigt.

Brinkum – Das war schon harter Tobak, den Iman Bi Ria, Trainer des Fußball-BremenLigisten Brinkumer SV, da am Sonntag nach dem 0:3 bei Aufsteiger SC Vahr-Blockdiek von sich gab. Der BSV-Coach sprach etlichen Spielern die nötige Einstellung und auch Klasse ab, um in der Liga zu bestehen. Und Bi Ria kündigte personelle Konsequenzen im Kader an, wobei sich auch scheinbar etablierte Spieler nicht sicher sein dürfen, dass sie im Heimspiel am Samstag gegen die Leher TS noch im Aufgebot stehen.

Auch Manager Bender vom Brinkumer Auftritt enttäuscht

War das nun ein Alleingang eines frustrierten Coaches, oder darf er sich der Rückendeckung des Vereins sicher sein? Manager Jörg Bender meinte zu diesem Thema am Montag auf Nachfrage: „Iman hat unser vollstes Vertrauen. Der Verein steht voll hinter ihm und wird auch seine personellen Maßnahmen mittragen. Wenn es dann namhaftere Spieler trifft, dann ist das eben so. Ich habe schon lange keine Brinkumer Mannschaft mehr gesehen, die so ohne Leidenschaft gespielt hat, wie in Vahr.“

„Die Saison ist für uns doch eigentlich schon gelaufen“

Und Bender blickt bereits voraus: „Die Saison ist für uns doch eigentlich schon gelaufen. Im Pokal sind wir ausgeschieden, und in der Meisterschaft kann Werder Bremen II ohnehin keiner das Wasser reichen. Ganz unten werden wir hoffentlich nicht reinrutschen. Also können wir jetzt doch schon an die kommende Saison denken, um eine gute Mannschaft mit Spielern, die hier etwas bewegen wollen, aufzubauen. Und wir haben gute A-Jugendliche, die demnächst in die Herren kommen.“

Zudem bestätigte der Brinkumer Manager, „dass Sponsoren des Vereins auch unzufrieden mit dem sind, was da an Einsatzwillen auf dem Platz passiert“.