Maik Behrens – die alten Ronaldos „tun noch Gutes“

Sudweyhe - Von Malte Rehnert. Die Schuhe sind ziemlich schlicht. Schwarz mit ein bisschen weiß. Aber dennoch auffällig, denn auf den Innenseiten prangt groß „CR7“ – die Initialen plus die Rückennummer von Real Madrids Superstar Cristiano Ronaldo. Das ist längst eine Weltmarke, von der es natürlich allerlei Accessoires gibt. Maik Behrens vom Bezirksligisten TuS Sudweyhe trägt zwei davon an den Füßen – und war damit am Sonntag extrem erfolgreich. Beim 4:1-Heimsieg gegen den TuS Sulingen II gelang dem 23-Jährigen binnen 13 Minuten ein Hattrick. Einmal traf er per Kopf, zweimal mit dem linken Ronaldo-Schuh.

Ein glühender Fan des portugiesischen Europameisters ist Behrens allerdings nicht. Er mag eher die „alten Legenden wie Zinedine Zidane oder David Beckham“. Von denen noch Schuhmodelle zu finden, dürfte allerdings schwierig werden – bei Ronaldo war es leicht. Und kurios. „Ein Teamkollege war mal im Outlet in Brinkum, da waren die Schuhe runtergesetzt auf 50 Euro oder so“, erzählt der Sudweyher Stürmer. Eine kurze Nachfrage in der teaminternen Kurzmitteilungs-Gruppe – und schon „hat die Hälfte der Mannschaft zugeschlagen“, erinnert sich Behrens mit einem Schmunzeln. Bei ihm halte das „ganz alte Modell“ am längsten, er trage die Ronaldos seit etwa anderthalb Jahren. „Die Schuhe sind schon ein bisschen lädiert, aber sie tun noch Gutes. Gegen Sulingen hat es jedenfalls ganz ordentlich geklappt“, meint Behrens.

Ein Uwe-Seeler-Tor mit dem Hinterkopf, ein Schieber ins linke Eck, ein Freistoß – für seinen Dreierpack brauchte Behrens, der das erste Tor auch noch stark vorbereitet hatte, gerade mal 13 Minuten. „Es war nicht mein erster Hattrick, aber mein schnellster“, sagt der bullige Angreifer.

Die meisten Tore seiner Fußballer-Laufbahn hat der 23-Jährige, der an der Hochschule in Bremen Umwelttechnik studiert, für Sudweyhe geschossen. In der D-Jugend wechselte er vom TSV Barrien zum TuS. Seit der C-Jugend ist Vater Uwe dort fast durchgehend sein Trainer, auch aktuell. „Maik hat eine gute Übersicht, einen starken Schuss – und sein Kopfball ist auch nicht schlecht“, lobt Behrens senior.

Die spezielle familiäre Situation würden beide dagegen am liebsten gar nicht thematisieren. „Schreiben Sie bloß nicht vom Trainersohn, das mag er gar nicht“, warnt Uwe. „Das stimmt“, bestätigt Maik und erklärt: „Ich möchte behandelt werden wie jeder andere im Team.“ Er werde wegen der Vater-Sohn-Verbindung keineswegs bevorzugt, betont er: „Im Gegenteil. Manchmal bekomme ich eher einen Arschtritt.“ Früher seien die Zwei im Training oder Spiel wegen unterschiedlicher Auffassungen öfter mal aneinander geraten, erinnert sich Uwe Behrens: „Aber mittlerweile gar nicht mehr.“ Und zu Hause in Barrien, wo die Familie wohnt, ist Fußball ohnehin kaum ein Thema: „Jedenfalls unsere Mannschaft nicht, eher mal Werder Bremen.“

In der kommenden Saison wird der Sohn (hält sich beim Thema fußballerische Zukunft noch bedeckt) den Vater aber auf dem Laufenden halten müssen. Denn Uwe Behrens hört als Coach in Sudweyhe auf. Erstmals seit langer Zeit verbringen die Zwei ihre sportliche Freizeit nicht mehr gemeinsam. Die private dagegen schon. Demnächst brechen sie in einen zweiwöchigen Familien-Urlaub nach Andalusien auf. „Das machen wir jedes Jahr. Wir sind insgesamt zu zwölft, ich selbst fahre seit längerer Zeit mal wieder mit“, sagt Maik Behrens. In Hoya ist das Duo dann zurück – rechtzeitig zum Sudweyher Saisonabschluss.