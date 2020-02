Madun macht das halbe Dutzend voll – 6:0

Sulingen – Mit vier Partien ging´s beim „Easyfitness-Wintercup“ des TuS Sulingen weiter: Der gastgebende Landesligist, der FC Sulingen, der TSV Bassum und Kreisligist SV Bruchhausen-Vilsen zogen nach den Gruppenspielen in die Endrunde ein. Im ersten Halbfinale trifft der FC Sulingen am Samstag, 29. Februar, um 13.30 Uhr auf den TSV Bassum. Um 16.00 Uhr stehen sich dann der TuS Sulingen und der SV Bruchhausen-Vilsen gegenüber.

FC Sulingen - SG Diepholz 0:1 (0:0): Bei nasskaltem Wetter traten beide Teams am Samstag ersatzgeschwächt an. „Das war ein glücklicher Sieg für uns, aber gut fürs Selbstvertrauen“, urteilte Diepholz´ Trainer Marcell Katt. Die Sulinger hatten zwar mehr vom Spiel, taten sich aber gegen die Fünfer-Abwehrkette schwer. SG-Schlussmann Lukas Otto strahlte bei dem einen oder anderen Schuss Sicherheit aus. Kurz vor dem Abpfiff fiel dann doch noch ein Tor. Nach einer Linksflanke von Adrian Kroop klärten die Sulestädter den Ball nicht weit genug, Tim Wolfram bezwang mit einem 16-Meter-Flachschuss FCS-Torhüter Tobias Plümer – 1:0 (88.).

TuS Sulingen - TSV Wetschen 4:2 (0:1): „Wir haben die Pflicht erfüllt, waren die effektivere Mannschaft. Lange Zeit war es aber ein Spiel auf Augenhöhe“, sagte Sulingens Trainer Walter Brinkmann. In den ersten 20 Minuten traten die Gastgeber auf Kunstrasen dominant auf. Wetschens Torwart Tim Becker verhinderte bei Möglichkeiten von Finn Schwarck (9.) und Chris Brüggemann (19.) einen Rückstand. Das erste Tor fiel auf der anderen Seite: Nach einem Einwurf von Schwarck patzte TuS-Keeper David Schröder, ließ den Ball unter dem Fuß passieren, und Omar Cheesay staubte zum 1:0 (23.) ab.

In der zweiten Hälfte steigerte sich der Landesligist. Julian Fehse zirkelte mit links einen 21-Meter-Freistoß zum 1:1 (58.) in den Knick. „Ein Sahnetor“, schnalzte Brinkmann mit der Zunge. Nur sechs Minuten später glückte Brüggemann nach einem Zuspiel von Aziz Ayal mit abgefälschtem Schuss das 2:1. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Nach einem Konter über mehrere Stationen markierte Steffen Winkler mit einem Schuss ins lange Eck das 2:2 (66.). Zwei Standards brachten die Entscheidung. Zunächst köpfte Brüggemann den Ball nach einer Ecke von Marius Niemeier zum 3:2 (70.) ins Tor, dann erhöhte Dennis Neumann nach einer Freistoß-Hereingabe von Fehse per Kopfball gegen die Laufrichtung von Keeper Becker auf 4:2 (73.).

TuS Sulingen II - SV Bruchhausen-Vilsen 1:3 (1:0): „Wir haben verdient gewonnen“, urteilte Vilsens Co-Trainer Jörn Meyer. Bereits nach einer Viertelstunde tauchte Vilsens Chedli Belkhir allein vor Yanik Klenke auf, scheiterte aber am Sulinger Torwart. „Den muss er machen“, monierte Meyer. Der erste Treffer fiel auf der anderen Seite: Nach einer verunglückten Abwehraktion brachte Maurice Krüger die Gastgeber per 20-Meter-Flachschuss mit 1:0 (27.) in Front. Kurze Zeit danach verzog Vilsens Mathis Wohlers den Ball (30.). Nach dem Wechsel machte er es besser, erzielte nach einer Rechtsvorlage von Belkhir das 1:1 (48.). In der Schlussphase legte der Kreisligist noch zu. Nach einem Schnittstellenpass von Marten Köhler gelang Belkhir das 2:1 (83.). Kurz vor dem Abpfiff brachte ein Konter die Entscheidung: Nach einem Zuspiel von der linken Seite durch Gerrit-Finn Jüttner sorgte Niklas Schröder für den 3:1-Endstand (89.).

SC Twistringen - TSV Bassum 0:6 (0:5): „Das war ein guter Test. Wir haben noch einige Chancen liegen gelassen. Schön, dass die Null hinten stand“, freute sich Bassums Trainer Torsten Klein über den dritten Gruppensieg. Die überlegenen Bassumer führten gestern nach Toren von Ole Scharf (Abpraller/5.), Janik Hahnel (Abstauber/24.), Florian Fröhlich (Alleingang/28.), Alexander Pestkowski (33.) und einem von Manka Madun verwandelten Elfmeter (Foul an Fröhlich) zur Pause mit 5:0 (44.). Nach dem Wechsel machte Madun das halbe Dutzend voll (85.). mbo