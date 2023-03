„Luxusproblem“ bei den Löwen

Von: Malte Rehnert

Teilen

Wieder fit: Löwe Silas Steinke (M.) ist in Hatten dabei. © ck

Die Hunte-Aue Löwen haben in Marko Stojisavljevic und Silas Steinke zwei starke Mittelmänner und fahren mit „Power“ nach Hatten.

Diepholz – Seit etwa einem Monat muss Marko Pernar nun schon zugucken. Der Spielertrainer der HSG Hunte-Aue Löwen fällt wegen seines Ödems im linken Knie aus – und ein schnelles Comeback wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Ob er in dieser Saison der Handball-Verbandsliga noch mal auf die Platte zurückkehrt? „Ich hoffe es“, sagt der 30-Jährige, „aber ich glaube es nicht“. Momentan fährt er zweimal pro Woche zur Physiotherapie nach Diepholz, kann demnächst wohl immerhin mit leichtem Lauftraining beginnen. „Kniebeugen gehen leider noch nicht. Die Schmerzen sind besser geworden, aber eben noch da“, erzählt er. Demnach kann sich Pernar voll auf seinen Job als Coach konzentrieren – als nächster Gegner wartet am Samstag (19.30 Uhr) die TSG Hatten-Sandkrug.

Beim 28:25 im Hinspiel hatte Pernar mit zehn Treffern geglänzt, nun fehlt er seit Wochen. Doch in die wichtige Rolle als Mittelmann sind in dieser Zeit gleich zwei andere geschlüpft: Erst Silas Steinke, zuletzt beim Sieg in Neerstedt (27:25) dann auch Marko Stojisavljevic. Steinke kam bei dieser Partie nur dosiert zum Einsatz, weil er leichte Knieprobleme hatte. Doch am Samstag dürfte er wieder voll auf der Höhe sein. „Da habe ich dann so etwas wie ein Luxusproblem“, sagt Pernar und lächelt zufrieden: „Beide haben die Position gut angenommen. Teilweise müssen wir gar nichts absprechen, weil sie sich selbst Gedanken machen, wie wir spielen könnten.“

Fünf Zusagen Die HSG Hunte-Aue Löwen bastelt bereits am Kader für die kommende Saison. Spielertrainer Marko Pernar, der im Sommer 2022 anfing und einen Dreijahresvertrag beim Verbandsligisten hat, bestätigte die festen Zusagen folgender Spieler: Stefan Beljic, Marko Stojisavljevic, Nikola Stankovic, Patryk Abram und Yury Pishchukhin. Mit dem Rest stünden noch weitere Gespräche an, erklärte Pernar.

Stojisavljevic sei eher der Typ Stratege, der im Rückraum stets stark kreuze und schnelle Pässe spielen könne. Steinke überzeugt vor allem mit gehörigem Tempo und „im Eins-gegen-Eins“, lobt sein Trainer. Weil die Rückraum-Achse mit Stojisavljevic, Stefan Beljic und Arunas Srederis prächtig harmonierte, wird der Löwen-Coach daran zunächst nichts ändern. Je nach Spielstand oder Taktik kann er dann aber im Angriff Steinke bringen, um frische Impulse zu setzen. Diese Auswahl zu haben, sei ein großer Trumpf, meint Pernar und gesteht: „Ich bin froh darüber, denn so kann ich in Ruhe fit werden und muss nichts überstürzen.“

Beim Tabellenfünften in Hatten will der HSG-Trainer am liebsten den zweiten Auswärtssieg hintereinander sehen, damit die Löwen (aktuell Neunter) in der Tabelle weiter klettern und sich noch weiter von der Abstiegszone entfernen. „Das ist unser Ziel“, betont Pernar, der zuletzt – wegen des gesteigerten Lauf- und Krafttrainingsaufwands – vor allem Fortschritte in puncto Fitness ausgemacht hat: „Wir haben mehr Power.“ Und die brauche es in Hatten.

Nicht dabei sein wird neben dem verletzten Dennis Wulf auch Keeper Peter Kowalski (Urlaub). Donatas Biras darf sich schon mal darauf einstellen, zwischen den Pfosten durchzuspielen. mr