Wickbrand und sein Antäuschschritt

Von: Gerd Töbelmann

Teilen

Erstmals in der Geschichte des Ristedter Turniers holte sich der TuS Sudweyhe den Sieg und freute sich mit dem Orga-Team tierisch drüber. © töbelmann

Beim Ristedter Turnier um den „ALTS-Cup“ holt sich der TuS Sudweyhe im Elfmeterschießen den Sieg. Sudweyhes Keeper Lukas Wickbrand verrät sein Erfolgsrezept.

Ristedt – Das Beste kommt zum Schluss. Das Finale am Freitagabend vor 600 Zuschauern beim Ristedter Fußball-Turnier um den „ALTS-Cup“ war sportlich die Krönung der Veranstaltung. Am Ende setzte sich Bezirksligist TuS Sudweyhe mit 5:4 (2:2/1:0) nach Elfmeterschießen gegen den Landesliga-Aufsteiger FC Sulingen durch und kassierte die Siegprämie in Höhe von 500 Euro. Mann des Endspiels war Sudweyhes Keeper Lukas Wickbrand, der erst zur Pause gekommen war, mit drei gehaltenen Elfmetern. Durch ein 1:0 (1:0) im kleinen Finale gegen den Bremen-Ligisten Brinkumer SV schnappte sich Bezirksligist SV Heiligenfelde noch Platz drei.

Brandhoff und Wirth „eingeflogen“ Das Ristedter Turnier genießt bei Vereinen und auch Spielern offenkundig ein hohes Standing. Die Sudweyher Stützen Joshua Brandhoff und Maximilian Wirth weilten eigentlich ab Donnerstag auf dem Deichbrand-Festival an der Nordseeküste. Doch extra für das Finale am Freitagabend wurde beide dort abgeholt, nach Ristedt kutschiert und noch nach dem Finale wieder zum Festival gebracht. Das zahlte sich aus, denn Brandhoffs Ausgleich drei Minuten vor dem Ende brachte Sudweyhe erst ins letztlich erfolgreiche Elfmeterschießen.

Spiel um Platz drei, SV Heiligenfelde - Brinkumer SV 1:0 (1:0): Ob er es denn nun gewollt habe, sei einmal dahingestellt. In der 28. Minute jagte Heiligenfeldes Defensivmann Nick Plate das Spielgerät aus halblinker Position aus 55 Metern in Richting des Brinkumer Kastens. BSV-Keeper Jaylen Hofmann hatte offenbar nie und nimmer mit einer solchen Aktion gerechnet. Der Ball wurde länger und länger, flog über Hofmann hinweg, setzte noch einmal kurz auf und sprang dann zum 1:0 in den rechten Winkel. „Klar war das Absicht“, meinte Plate wenig später beim Gang zum Pausentee und musste schmunzeln.

„Egal. Wir waren heute eben sehr effekktiv, haben es aber auch unserem Keeper Jörn Wachtendorf zu verdanken, dass wir gewonnen haben“, meinte später SVH-Trainer Torben Budelmann. Gerade in der zweiten Halbzeit glänzte der 29-Jährige mit mehreren Glanzparaden. Vor allem in der 33. Minute, als Wachtendorf gegen Modoulamin Jassey rettete.

Bester Spieler: Bastian Helms Bei dieser Wahl waren sich alle einig im Orga-Team des Turniers. Bastian Helms war der überragende Spieler des Turniers. Der 29-jährige Kapitän des Bezirksligisten TuS Sudweyhe schlug aus dem Mittelfeld heraus harte, aber doch präzise Pässe auf die Fügel, war sehr zweikampfstark und glänzte zudem auch noch als doppelter Turnier-Torschütze. Somit hatte Helms entscheidenden Anteil daran, dass die Sudweyher erstmals in Ristedt triumphieren konnten.

Brinkums Coach Kevin Köhler war mit der ersten Halbzeit noch ganz einverstanden: „Das war vernünftig. Die Jungs haben sich gut bewegt.“ Aber wie schon in den drei Gruppenspielen zuvor war der BSV im gegnerischen Strafraum oft zu harmlos. „Da fehlt uns noch die Durchschlagskraft“, meinte Köhler, der froh ist, dass er noch einige Wochen Zeit hat bis zum ersten Pflichtspiel Mitte August.

Finale, TuS Sudweyhe - FC Sulingen n.E. 5:4 (2:2/1:0): Die 600 Zuschauer sahen ein Finale, was allen Erwartungen entsprach, weil es rassigen Fußball bot. „Wir hatten durch das 0:2 auf eigenem Platz zuletzt in der Liga gegen den FC noch eine Portion Extra-Motivation “, meinte Sudweyhes sportlicher Leiter Sven Helms, der die abwesenden Trainer Benjamin Jacobeit (Urlaub) und Philipp Meinke (Konzertbesuch) an der Linie vertrat. Einmal mehr musste Sulingen mit einem Rumpfkader auskommen, hatte in Patrick Rascheja nur einen Feldspieler neben den Torleuten Patrick Kühn und Tobias Plümer auf der Bank. Das hat übrigens Konsequenzen für das Turnier in Mörsen, wo die Sulinger mittlerweile ihre Teilnahme abgesagt haben.

Hielt im kleinen Finale überragend: Heiligenfeldes Keeper Jörn Wachtendorf. © töbelmann

Die Sudweyher hatten in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz und gingen in der 42. Minute auch in Führung. Aus halblinker Position traf Tom Köppener zum 1:0. „Ich muss meiner Mannschaft aber ein Risenkompliment machen, dass sie zurückgekommenm ist“, sagte FC-Trainer Simon Röper, der seinen urlaubenden Chef Marian Pingel vertrat.

Bester Torwart: Daniel Poda Mit diversen tollen Paraden hatte Daniel Poda, der Keeper des Landesligisten FC Sulingen, dafür gesorgt, dass sein FC überhaupt erst ins Ristedter Finale eingezogen war. Dass es dort nicht mit dem Sieg klappte, lag nicht am 23-Jährigen, der mehrfach toll hielt und auch im Elfmeterschießen einen Strafstoß parierte. Poda ist ein würdiger Torwart des Turniers.

Sulingen kam nicht nur zurück, sondern war auf Siegkurs. Nach Treffern von Lars Mesloh (54./mit der Fußspitze) und Bennet Könker (72./von halblinks) hatte der Landesligist das Match zum 2:1 gedreht. Sudweyhe drängte danach mit Macht auf den Ausgleich, aber Joshua Brandhofv (80.) und auch Bastian Helms (85.) verpassten. Doch in der 87. Minute spitzelte Brandhoff die Kugel nach Rechtsflanke doch noch zum 2:2 über die Linie – Elfmeterschießen.

Und in dieser finalen Entscheidung erwies sich Sudweyhes erst zur zweiten Halbzeit eingewechselter Keeper Lukas Wickbrand zum Matchwinner. Der 25-jährige Torwart parierte die Elfer von Bennet Lüdecke, Lars Mesloh und Viktor Gense, während Sulingens guter Keeper Daniel Poda nur den von Marco Weiner abwehren konnte. Nach der letzten Parade wurde Wickbrand von seinen Mitspielern fast erdrückt. Als er sich wieder berappelt hatte, verriet er sein Erfolgsr: „Ich mache immer erst einen Antäuschschritt in die eine Richtung und springe dann in die andere. Das hat heute toll geklappt.“